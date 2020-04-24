Son dakika: Dışişleri'nden ABD Başkanı Trump'a 1915 tepkisi: Bizim için geçerliliği yok
Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanlığından ABD Başkanı Trump'ın 1915 olaylarına ilişkin açıklamasında tepki geldi. Dışişleri'nden yapılan açıklamada "Bizim için geçerliliği yok. İddiaları reddediyoruz" denildi.
ABD Başkanı Donald Trump, 1915 olayları için "soykırım" ifadesini kullanmadı. Trump, bu yıl da "Büyük Felaket" anlamına gelen 'Büyük "Meds Yeghern" ifadesini kullandı. Dışişleri'nden Trump'ın açıklamalarına sert tepki geldi.
İşte Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklama:
İDDİALARI REDDEDİYORUZ
"ABD Başkanı Trump'ın 1915 olaylarına ilişkin 24 Nisan 2020 tarihli açıklaması Ermenilerin dogma haline getirmeye çalıştıkları sübjektif anlatıyı temel almaktadır.
İç siyasi mülahazalarla yapılan bu açıklamanın bizim için hiçbir geçerliliği yoktur. Açıklamada serdedilen iddiaları reddediyoruz.
Bu açıklamada, aynı dönemde Ermeni isyancılarca katledilen 500 binden fazla Müslümanın acılarının ısrarla görmezden gelindiğini müşahede ediyoruz. Adalet ve hakkaniyetten yoksun bu anlayışın artık değişmesi gereklidir.
ABD YÖNETİMİ ARTIK BU GERÇEĞİ GÖRMELİ
1915 olayları konusunda bir Ortak Tarih Komisyonu kurulması önerimiz halen geçerlidir. Bu Komisyon kurulduğu takdirde gerçeklerin gün yüzüne çıkacağına inanıyoruz.
Bu öneriyi gündemden düşürmeye yeltenenler ise 1915 olaylarındaki sorumluluklarını unutturmak isteyen radikal Ermenilerdir. ABD yönetimi artık bu gerçeği görmeli ve ona göre hareket etmelidir.
Bu vesileyle, Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılış sürecinde hayatını kaybeden Müslüman, Hristiyan, Yahudi tüm sivil Osmanlı milletlerini saygıyla anıyoruz."
TRUMP, 1915 OLAYLARI İÇİN BU YIL DA "BÜYÜK FELAKET" DEDİ
ABD Başkanı Donald Trump, her yıl olduğu gibi bu yıl da 24 Nisan 1915 olayları ile ilgili açıklama yaptı. "Soykırım" ifadesini kullanmayan Trump, "Büyük Felaket" anlamına gelen "Meds Yeghern" ifadesini kullanmayı tercih etti. Trump, Beyaz Saray tarafından yapılan yazılı açıklamada Trump, "Bugün, 20. yüzyılın en büyük kitlesel olaylarından biri olan Meds Yeghern sırasında kaybedilen yaşamları anmak için küresel topluluğa katılıyoruz" ifadelerini kullandı.
Trump açıklamasını, "Türklerin ve Ermenilerin kendi tarihi acılarını yeniden değerlendirmelerini ABD olarak memnuniyetle destekliyoruz" diyerek tamamladı.
ABD Senatosu, 2019 yılının Aralık ayında 1915 Ermeni olaylarını sözde "soykırım" olarak tanıyan bir karar tasarısını kabul etmişti. ABD Başkanı Trump ise Senato'nun kabul kararının ardından karara katılmadığını açıklamıştı. Söz konusu tasarısının yasal olarak herhangi bir bağlayıcılığı bulunmuyor.
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