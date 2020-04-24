Kılıçdaroğlu’ndan 8 yandaş gazete için skandal talimat! CHP'li başkan isyan etti: Bu dayatmayı kabul etmek güç
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "CHP'li belediyelere yandaş gazetelere ilan verilmesi" talimatı verdi. CHP’li tüm belediyelere 8 yandaş gazeteye “ilan verin” talimatlı yazı gönderen Kılıçdaroğlu, "İlanı veren bize bildirsin" dedi. CHP'li bir belediye başkanı ise "Bu dayatmayı kabul etmek güç. Bu kadar gazeteye ilan verecek bütçeyi nereden bulacağız" diyerek tepkisini dile getirdi.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "CHP'li belediyelere yandaş gazetelere ilan verilmesi" talimatı verdi. Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun tarafından Türkiye genelindeki 11 Büyükşehir, 10 ilçe ve 191 ilçe belediye başkanına gönderilen talimatta, şu ifadeler yer aldı:
"İLANI VEREN BİLDİRSİN"
"Saygıdeğer Belediye Başkanım, Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla, Cumhuriyet, Sözcü, Yeniçağ, Birgün, Dünya, Evrensel, Karar ve Milli Gazetelerine 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında ilan verilerek destek olunması, ilan veren belediyelerimizin yarın saat 15.00'a kadar Yerel Yönetimler birimine bildirmesini, ayrıca yarın (22.4.2020) Genel Başkanımızın röportajının yer alacağı Cumhuriyet Gazetesi'nin temin edilmesini hassasiyetle rica ederim..."
"BU DAYATMAYI KABUL ETMEK GÜÇ"
Skandalı değerlendiren CHP'li bir belediye başkanı ise "Bu dayatmayı kabul etmek güç. Bu kadar gazeteye ilan verecek bütçeyi nereden bulacağız" diyerek tepkisini dile getirdi.
10 Nisan'da yine Torun imzalı mesajla sokağa çıkma yasağı süresince Sözcü gazetesinin belediye araçlarıyla bedava dağıtılması talimatı verilmişti.
SABAH
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