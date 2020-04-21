CHP’li belediyeler, Kemal Kılıçdaroğlu ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı'nı yalanlıyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkanı Vahap Seçer’in, CHP’li belediyelerin ekmek dağıtımlarının yasaklandığına yönelik iddiası bizzat CHP’li belediyeler tarafından yalanlandı.

Mersin'de CHP'li Yenişehir ve Mezitli belediyelerinin ekmek dağıtımı yapması, CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin, "Belediyelerin ücretsiz ekmek dağıtımı yasaklanmıştır" şeklindeki açıklamalarını yalanlıyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkanı Vahap Seçer'in, CHP'li belediyelerin ekmek dağıtımlarının yasaklandığına yönelik iddiası bizzat CHP'li belediyeler tarafından yalanlandı.

KENAN KIRAN / SABAH

CHP'li Mezitli Belediyesi'nin 18 Nisan 2020 tarihli açıklamasında; "Ekiplerimiz, vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda ekmek, gıda gibi acil ihtiyaçları konusundaki hizmetlerini sürdürüyor" denildi

CHP'li Mersin Yenişehir Belediyesi, 12 Nisan 2020 tarihinde yaptığı paylaşımda, ihtiyaç sahiplerine ekmek dağıttıklarına ilişkin fotoğrafları paylaştı.

CHP'li Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit: "Ekmek dağıtımı ve nakit yardım dağıtımı konusunda Kaymakamlık emrine 17 belediye aracı tahsis edilmiş ve istenilen sayıda personel görevlendirilmiştir. Fırınlarda görevlendirilen araçlarımız yine talep eden vatandaşlarımıza, fırınların ekmek ulaştırmasına yardımcı oluyor ve bu koordinasyon Yenişehir Kaymakamlığı tarafından yapılıyor."

CHP'Lİ YENİŞEHİR VE MEZİTLİ BELEDİYELERİ; CHP'Lİ MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'Nİ YALANLADI

Mersin'de CHP'li Yenişehir ve Mezitli belediyelerinin ekmek dağıtımı yapması; CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin; "İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi doğrultusunda belediyelerin ücretsiz ekmek dağıtımı yasaklanmıştır" şeklindeki açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını gözler önüne seriyor.

MEZİTLİ BELEDİYESİ: "EKMEK VE GIDA GİBİ ACİL İHTİYAÇLARI KONUSUNDAKİ HİZMETLERİNİ SÜRDÜRÜYOR"

CHP'li Mezitli Belediyesi, sosyal paylaşım sitesi Facebook'tan yaptığı açıklamada, evden çıkamayan yaşlılara erzak yardımı yapıldığını açıkladı.

Mezitli Belediyesi'nin 18 Nisan 2020 tarihli açıklamasında; "Sokağa çıkma yasağı kapsamında evlerinden ayrılamayan vatandaşlarımıza desteklerimiz aralıksız devam ediyor. Rutin olarak devam eden hijyen ve gıda paketi dağıtımının yanı sıra sokağa çıkma yasağın nedeniyle evlerinden çıkamayan vatandaşlarımızın yardımına da koşan ekiplerimiz, vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda ekmek, gıda gibi acil ihtiyaçları konusundaki hizmetlerini sürdürüyor" denildi.

Paylaşımda, Mezitli Belediyesi görevlilerinin ekmek dağıtımı yaptığını gösteren fotoğraflar da yer aldı.

"EKİPLERİMİZ, SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA VATANDAŞLAR TARAFINDAN KRİZ MERKEZİNE BİLDİRİLEN İHTİYAÇLARI GİDERMEK İÇİN ÇALIŞTI"

Mezitli Belediyesi'nin 19 Nisan 2020 tarihinde yaptığı açıklamada; "Belediyemiz bünyesinde oluşturduğumuz kriz merkezi ekiplerimiz sokağa çıkma yasağının olduğu hafta sonu da aralıksız çalışmaya devam etti. Vatandaşlardan gelen talepleri karşılamak adına mesaisini sürdüren ekiplerimiz, vatandaşlar tarafından kriz merkezine bildirilen ihtiyaçları gidermek için çalıştı" ifadelerini kullandı.

TARHAN: "ÇALIŞMALAR MEZİTLİ KAYMAKAMLIĞI SOSYAL VEFA GRUBU KARARLARI DOĞRULTUSUNDA SÜRDÜRÜLÜYOR"

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Mezitli'de corona virüs salgınına ilişkin çalışmaların "Mezitli Kaymakamlığı Sosyal Vefa Grubu" kararları doğrultusunda sürdürülmekte olduğunu söyledi.

Neşet Tarhan, 19 Nisan 2020 tarihinde yaptığı açıklamada; "Bu bağlamda Mezitli Belediyemizin ekmek satışı konusunda tasarrufu olmamıştır. Belediyemizden vatandaşın bireysel ekmek istemleri ise faaliyetlerine izin verilen fırınlara yönlendirilmektedir. Kaymakamlık Sosyal Vefa Grubunca ekmek satışı yapacak fırınlar ve satış bölgeleri de planlanmış olup, bu fırınların listesi ve telefon numaraları Belediyemiz sosyal medyasınca sürekli duyurulmaktadır" ifadelerini kullandı.

* * *

YENİŞEHİR BELEDİYESİ, İHTİYAÇ SAHİPLERİNE EKMEK DAĞITTI

CHP'li Mersin Yenişehir Belediyesi de; ihtiyaç sahiplerine ekmek dağıttıklarına ilişkin fotoğrafları paylaştı.

Yenişehir Belediyesi, 12 Nisan 2020 tarihinde yaptığı paylaşımda, "Sosyal Hizmet Ekibimize bağlı ekiplerimiz 48 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması boyunca vatandaşlarımızdan gelen ihtiyaç taleplerini titizlikle değerlendirip kurallara uygun biçimde kendilerine ulaştırdı. Sağlıklı ve huzurlu bir #Yenişehir için her zaman yanınızdayız, #BirlikteBaşaracağız" ifadelerini kullandı.

"TEMEL GIDA MALZEMELERİNİN BULUNDUĞU PAKETLERİ KISA SÜREDE VATANDAŞLARA ULAŞTIRIYORUZ"

Yenişehir Belediyesi, 15 Nisan 2020 tarihinde yaptığı paylaşımda da, ihtiyaç sahibi kişilere dağıttıkları gıda paketlerinin hijyenik koşullarda özenle hazırlandığı belirtilerek, şöyle denildi:

"İçerisinde temel gıda malzemelerinin bulunduğu paketleri kısa sürede vatandaşlara ulaştırıyoruz. Gıda malzemelerinin paketlendiği alanı ziyaret eden Belediye Başkanımız Abdullah Özyiğit, 'Bu zor süreçte hemşehrilerimizin mağdur olmaması için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Bugünler geçecek ve güzel günlerde tekrar buluşacağız. Bugünleri hep birlikte dayanışmayla geride bırakacağız' dedi. #Evdekal #Yenişehir"

ÖZYİĞİT: "EKMEK DAĞITIMI VE NAKİT YARDIM DAĞITIMI KONUSUNDA KAYMAKAMLIK EMRİNE 17 BELEDİYE ARACI TAHSİS EDİLDİ"

Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, ekmek dağıtımı ve nakit yardım dağıtımı konusunda Yenişehir Kaymakamlığı emrine 17 belediye aracı tahsis edildiğini ve istenilen sayıda personel görevlendirildiğini hatırlatarak, "Fırınlarda görevlendirilen araçlarımız yine talep eden vatandaşlarımıza, fırınların ekmek ulaştırmasına yardımcı oluyor ve bu koordinasyon Yenişehir Kaymakamlığı tarafından yapılıyor" ifadelerini kullandı.

Özyiğit, 19 Nisan 2020 tarihinde yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Ülkemizi ve tüm dünyayı derinden etkileyen covid-19 pandemisi önlemleri kapsamında sokağa çıkma yasağı uygulamasında geçtiğimiz hafta halkımız hazırlıksızdı. Belediyemizin çağrı merkezine çok sayıda yardım talebi geldi. Sosyal Destek Ekiplerimiz gelen tüm talepleri karşılamak için canla başla çalışmış ve süreci en iyi şekilde yönetmiştir."

"Ekmek dağıtımı ve nakit yardım dağıtımı konusunda Kaymakamlık emrine 17 belediye aracı tahsis edilmiş ve istenilen sayıda personel görevlendirilmiştir. Bu ekipler ilçemizde faaliyet gösteren fırınların vatandaşa ekmek satabilmesi için araç desteği sağlamıştır. (Ekmek satışından tahsilat yapılması belediyemizle ilgili bir durum olmayıp ilgili fırının faaliyetidir. Belediye araçlarımızla sizlere hizmet için destek olunmaktadır.)"

"FIRINLARDA GÖREVLENDİRİLEN ARAÇLARIMIZ YİNE TALEP EDEN VATANDAŞLARIMIZA, FIRINLARIN EKMEK ULAŞTIRMASINA YARDIMCI OLUYOR"

"Bu hafta da geçen hafta olduğu gibi tüm ekiplerimiz görevinin başındadır. Fırınlarda görevlendirilen araçlarımız yine talep eden vatandaşlarımıza, fırınların ekmek ulaştırmasına yardımcı oluyor ve bu koordinasyon Yenişehir Kaymakamlığı tarafından yapılıyor. Çağrı merkezimize gelen taleplere elbette kayıtsız kalmıyor, halkımız için görevimizin gereğini yerine getiriyoruz. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza gıda kolisi, kahvaltılık paketi ve hijyen kitleri hafta içinde yine ücretsiz olarak dağıtılmaya devam edecektir."

"Bu olumsuz süreçle devletin tüm kurumlarıyla birlikte mücadele etmemiz gerektiği açıktır. Umuyor ve inanıyorum ki; birlik ve beraberlik içinde yürütülecek covid-19 pandemisiyle mücadele programı başarıya ulaşacaktır. Halkımız hiç merak etmesin, biz görevimizin başındayız."

"Başta Büyükşehir Belediyemiz olmak üzere, ilçe belediyelerimizle birlikte halkımızın her koşulda yanındayız. Hiç bir vatandaşımız mağdur olmayacak, ihtiyaç sahibi her eve sıcak yemek girecek, kimsenin maskesi eksik kalmayacak ve yakın zamanda sağlıklı günler gelecektir."

"HİJYEN PAKETLERİMİZİ HEMŞEHRİLERİMİZE DAĞITIYORUZ"

Mersin Yenişehir Belediyesi; 20 Nisan 2020 tarihinde yaptığı paylaşımda; "İçerisinde 10 adet maske, yüksek alkollü 400ml kolonya ve korona virüs bilgilendirme broşürünün bulunduğu hijyen paketlerimizi hemşehrilerimize dağıtıyoruz. Sosyal Hizmet Ekibimiz ev ev gezerek talepte bulunan vatandaşlarım��za hazırladığımız paketleri ulaştırmaya devam ediyor. Kırsal mahallelerimize ve esnaflarımıza da dağıttığımız hijyen paketlerimiz sayesinde korona virüsüne karşı artık daha güçlüyüz" ifadelerini kullandı.

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NİN EKMEK DAĞITMASININ YASAKLANDIĞI YALANI!

Mersin Büyükşehir Belediyesi; sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki kurumsal hesabından açıklamada bulundu ve "İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi doğrultusunda sokağa çıkma yasağı sürecinde belediyelerin ekmek dağıtması yasaklanmıştır. Yasağın sürdüğü hafta sonu boyunca Halk Ekmek büfelerimizde ekmek fiyatı 50 kuruş olarak belirlenmiştir" iddiasında bulundu.

ERDOĞAN: MERSİN'DE CHP'Lİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SALGIN KURALLARINI HİÇE SAYARAK ŞOV YAPTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarabya'daki Huber Köşkü'nde video konferans yöntemiyle düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, özellikle İstanbul, Adana ve Mersin belediyelerinin hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı sırasındaki sergiledikleri tavrın başka hiçbir izahının olmadığına dikkat çekti.

Erdoğan; "Elbette kurallara uygun şekilde faaliyet yürüten CHP'li belediyeler de var. Mesela Mersin'de CHP'li Büyükşehir Belediyesi salgın kurallarını hiçe sayarak şov yaparken, aynı partinin Yenişehir ve Mezitli Belediyeleri ise valilikle iş birliği halinde faaliyet yürütmüştür" dedi.