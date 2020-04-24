Türkiye koronavirüsle mücadeleyi en erken başlatan ülke oldu
Başkan Erdoğan önderliğinde başlatılan corona virüsle mücadele tedbirleri, etkilerini gösterdi. Virüs karşısında diz çöken ABD ve Avrupa, sağlık sistemlerini devam ettirebilmek için Türkiye'den yardım istedi. Bilim Kurulu'nun tavsiye ettiği tedbirleri en erken ve harfiyen uygulayan Türkiye, koronaya karşı tüm dünyada en başarılı mücadeleyi verdi.
AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanlığı, Türkiye'nin koronavirüsle mücadelede attığı tüm adımların yer aldığı "Türkiye'de Koronavirüsle Etkin Mücadele, Hep Beraber Başaracağız" kitabı hazırladı. Kitapta, ülkelerin korona virüs çerçevesinde aldığı tedbirler ve süreler detaylı bir şekilde anlatılırken; Türkiye'nin uyguladığı, ancak diğer ülkelerin hayata geçiremediği tedbirler gözler önüne serildi.
KİTAPTA DİKKAT ÇEKEN DETAYLAR ŞÖYLE:
-Ülkemiz 10 Ocak'ta 'Koronavirüs Bilim Kurulu'nu oluştururken; birçok Avrupa ülkesi ise vaka görülmesinden birkaç hafta sonra uzmanlardan oluşan kriz masası ya da kontrol merkezi kurdu. Ancak, Brezilya ve İsrail herhangi bir kurul ya da konsey oluşturmadı.
-11 Mart'ta görülen ilk vakadan 11 gün sonra, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanlara sokağa çıkma sınırlandırması getirdik; Almanya'da ilk vakadan 55 gün sonra, Belçika'da 44 gün sonra, Fransa'da 53 gün sonra, İspanya'da 43 gün sonra, İsrail'de 25 gün sonra, İtalya'da ise 19 gün sonra sokağa çıkma kısıtlaması yapıldı.
-Ülkemizde ilk vakadan 1 gün sonra okullara ara verildi. ABD'de ilk vaka görüldükten 52 gün sonra, Almanya'da 19 gün sonra, Belçika'da 40 gün sonra, Brezilya'da 15 gün sonra okullar tatil edildi.
-Türkiye'de ilk vaka tespit edilmeden önce (29 Şubat'ta) Çin, İran ve İtalya gibi ülkelere uçuşlar durdurulurken; 21 Mart'ta uçuş yasağı koyulan ülke sayısı 68'e ulaştı. ABD'de de ilk vakadan 4 gün sonra seyahat kısıtlaması getirilirken; Almanya'da ilk vakadan 48 gün sonra, Belçika'da 44 gün sonra seyahatler yasaklandı.
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