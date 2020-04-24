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Sağlık Bakanlığı'ndan Ramazan uyarısı: Koronada oruca dikkat

, Ramazan ayında vatandaşlar arasındaki iletişim ve temasın daha fazla olduğu, bu durumun da salgınının seyrini olumsuz yönde etkileyebileceği uyarısında bulundu.

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Giriş Tarihi: 24.04.2020 Güncelleme Tarihi: 24.04.2020
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SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN RAMAZAN UYARISI

, Ramazan ayında vatandaşlar arasındaki iletişim ve temasın daha fazla olduğu, bu durumun da salgınının seyrini olumsuz yönde etkileyebileceği uyarısında bulundu. Hürriyet'in haberine göre, bakanlık bu nedenle Ramazan'da alınması gereken tedbirleri açıkladı.

İşte Ramazan'da alınması gereken tedbirler:

HEKİMİNİZE DANIŞIN

- Sağlıklı insanlar istedikleri takdirde oruç tutabilir. Oruç tutmayı düşünen hastaları, 65 yaş üstü veya kronik hastalığı olanlar hekimlerine danışarak karar vermeli.

- Dağıtımda görev alacak kişilerin el hijyeni, maskenin doğru kullanımı ve sosyal mesafe konularında bilgilendirilmeleri gerekiyor.

- Dağıtım görevlileri yardımları hane içine girmeden kapıdan teslim etmeli.

- Akraba, komşu ve dostlarla beraber evde iftar yemekleri düzenlemekten kesinlikle uzak durulmalı.

- Camiler kapalı olduğu için teravih namazları, mukabeleler ve dualar gibi ibadetleri herkes kendi evinde yapmalı.

- İbadet sırasında kullanılan seccade, tespih gibi malzemelerin kişiselleştirilmesi gerekiyor.

- Yapılacak yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması esnasında maske takılmalı ve sosyal mesafe kuralına uyulmalı.

- Evden çıkmanın zorunlu olduğu durumlarda kişilerle temasta en az bir metrelik sosyal mesafe korunmalı.

- Ekmek ve pide sıralarında maske takılmalı ve en az bir metre aralıkla durulmalıdır.

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