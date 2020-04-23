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Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İngiliz ve Rus mevkidaşlarıyla görüştü

Son dakika haberine göre Fahrettin Koca, Sağlık Bakanı Matt Hancock ve Rusya Sağlık Bakanı Mikhail Murashko ile ayrı ayrı görüşme gerçekleştirdi. Görüşmelerde, koronavirüs salgınıyla mücadelede iş birliği imkanları ele alındı.

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Giriş Tarihi: 23.04.2020
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BAKAN KOCA'DAN İKİ ÖNEMLİ GÖRÜŞME!

'ndan yapılan açıklamaya göre , İngiliz bakanla telefonda, Rus bakanla ise videokonferans ile görüştü. İngiliz Hancock, bu zor süreçte 'nin en çok ihtiyaç duyduğu koruyucu malzemeleri gönderen Türk hükümetine teşekkürlerini ileterek, "İngiltere'ye çok önemli bir yardımda bulundunuz. Türkiye, bu süreçte en büyük tedarikçimiz oldu" dedi. Hancock, bundan sonraki süreçte de yakın iş birliğini sürdürmek istediklerini belirtti. Rus Sağlık Bakanı Murashko da 'den satın alınan tıbbi malzemeler için teşekkürlerini iletti.

TEDAVİ SÜREÇLERİYLE İLGİLİ DETAYLI BİLGİ
Bakan Koca ise tüm dünyanın bu olağanüstü dönemde yakın iş birliği ve yardımlaşma içinde bulunması gerektiğini vurgulayarak, Türkiye'deki tedavi süreçleriyle ilgili mevkidaşlarına detaylı bilgi aktardı. Hastalık belirtisi gösteren herkesi vakit kaybetmeden sağlık kuruluşlarına başvurmaya davet ettiklerini belirten Koca, erken dönemde başlanan tedavi ile başarılı sonuçlar aldıklarını söyledi. Görüşmelerde, hem İngiliz hem de Rus bilim insanları ile Koronavirüs arasında bilgi ve tecrübe paylaşımı yapılması konusunda mutabakata varıldı.

Öte yandan Türkiye, bugüne kadar , , Kosova, İngiltere, , , , Filistin, , , , Sırbistan, Tunus dahil toplam 53 ülkeye tıbbi malzeme desteğinde bulundu."

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