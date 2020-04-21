Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste vaka sayılarını açıkladı
Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüste vaka sayılarını açıkladı. Twitter hesabından koronavirüs vaka sayısı hakkında açıklama yapan Bakan Fahrettin Koca, "Veriler bize şunu söylüyor: Ümitsiz olma, rehavete kapılma. Unutmayalım ki bu ikisi virüsten daha tehlikeli. Tedbirlere ısrarla uymaya devam edelim. Temas, mesafe, izolasyon." ifadelerine yer verdi.
Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 4 bin 611 kişiye Kovid-19 tanısı konulduğunu, 119 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam vaka sayısının 95 bin 591, can kaybının 2 bin 259 olduğunu bildirdi.
Bakanlığın internet sitesinde yer alan "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerini, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Twitter hesabından paylaştı.
"ÜMİTSİZ OLMA, REHAVETE KAPILMA"
Tabloya göre, toplam test sayısı 713 bin 409, toplam vaka sayısı 95 bin 591, toplam vefat sayısı 2 bin 259, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1865, toplam solunum cihazına bağlı hasta sayısı 1006, toplam iyileşen hasta sayısı 14 bin 918 oldu.
Bugünkü test sayısı 39 bin 429, vaka sayısı 4 bin 611, iyileşen hasta sayısı 1488, vefat sayısı ise 119 olarak kayıtlara geçti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Veriler bize şunu söylüyor; 'ümitsiz olma, rehavete kapılma'. Unutmayalım ki bu ikisi virüsten daha tehlikeli. Tedbirlere ısrarla uymaya devam edelim. Temas, mesafe, izolasyon." ifadesini kullandı.
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