Koronavirüsle mücadelede yeni dönem! Ev ortamı karantinaya uygun olmayan KYK yurtlarına
Türkiye'nin corona virüsle mücadele kapsamında adeta eli ayağı olan KYK yurtları, virüsün yayılmasını durduran en önemli etkenlerden biri oldu. Yeni dönemde evde izolasyonunu sağlamayacak, kendine ait odası ve tuvaleti olmayan koronavirüs hastaları yurtlarda kalabilecek.
Koronavirüs vakalarının çok fazla olduğu İtalya, Fransa, İspanya ve İngiltere gibi ülkelerden gelen on binlerce Türk vatandaşı bu yurtlarda misafir edilerek, salgının yayılmasının önüne geçildi.
Tek kişilik odaların ve lavaboların olduğu KYK yurtları otel odalarını aratmazken, vatandaşların da övgüsünü aldı.
YENİ DÖNEME GEÇİLİYOR
Yeni Şafak'ın haberine göre; Bugüne kadar yurt dışından gelenlerin karantinaya alındığı yurtlar, salgın ile mücadelede kritik bir rol daha üstleniyor.Yeni dönemde koronavirüs testi pozitif çıkan ancak evde izolasyon ortamı olmayan hastalar KYK yurtlarına yerleştiriliyor. Evinde yaşlı ya da kronik hastası olanlar ve kendisine ait odası ve tuvaleti olmayanların tedavisine bu yurtlarda devam edilecek.
Bilindiği üzere, koronavirüs testi pozitif çıkan hastaların büyük bölümü bu rahatsızlığı hafif semptomlarla atlatıyor. Hayati riski olmayan hastalardan, evlerde kendilerini izole etmesi ve 14 gün süre boyunca çevresi ile temas kurmaması isteniyor. Bu çerçevede hastanelerde koronavirüs tedavisi gören koronavirüs hastalarının oranı yüzde 5 civarında.
YURTLARDA TEDAVİ SÜRECİ DEVAM EDİYOR
Yurtlarda misafir edilen koronavirüs hastaları, Sağlık Bakanlığı'nın uyguladığı evde tedavi yöntemi ile benzer bir süreçten geçiyor.
Hastalar aile hekimleri tarafından her gün aranıyor ve semptom bilgileri Sağlık Bakanlığı tarafından oluşturulan sisteme işleniyor.
Hastalara il ve ilçe sağlık müdürlüğü koordinasyonu ile ilaç temin ediliyor. Hastaların tedavi süreci yakından takip ediliyor.
Öte yandan, test sonucu pozitif olan hastaların yapması gerekenler anlatılıyor ve cezai sorumluluklarını içeren bir forum imzalatılıyor.
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