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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından video paylaştı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 19.04.2020 Güncelleme Tarihi: 19.04.2020
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BAKAN KOCA AZ ÖNCE SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

resmi hesabı üzerinden yayınladığı video mesajında vatandaşların sıcak havalara aldanıpta sokağa çıkmamasını yineledi.

yeni tip tedbirlerinin önemine dikkat çeken bir video mesaj yayınladı.

Bakan Koca resmi hesabı üzerinden yayınlandığı videoda vatandaşlara "Nisan ayındayız. Güneşin, sokakların çekiciliğine direnmek zorundayız. Şu ana kadar elde ettiğimiz kazanımı kaybetmemeliyiz. Biz daha büyük bir baharı bekliyoruz. Sabırlı olalım. Evde kalalım." çağrısında bulundu.

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