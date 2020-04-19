Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından video paylaştı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca resmi sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı video mesajında vatandaşların sıcak havalara aldanıpta sokağa çıkmamasını yineledi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yeni tip koronavirüs tedbirlerinin önemine dikkat çeken bir video mesaj yayınladı.
Bakan Koca resmi sosyal medya hesabı üzerinden yayınlandığı videoda vatandaşlara "Nisan ayındayız. Güneşin, sokakların çekiciliğine direnmek zorundayız. Şu ana kadar elde ettiğimiz kazanımı kaybetmemeliyiz. Biz daha büyük bir baharı bekliyoruz. Sabırlı olalım. Evde kalalım." çağrısında bulundu.
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