23 Nisan 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: 31 ilde gece yarısı başladı! Yasak öncesi 6 bin 434 kişiye ceza kesildi

Son dakika: 31 ilde gece yarısı başladı! Yasak öncesi 6 bin 434 kişiye ceza kesildi

Son dakika gelen bilgilere göre;  4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması ve öncesi 31 il başta olmak üzere ülke genelinde dün düzenledi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.04.2020 Güncelleme Tarihi: 23.04.2020
ABONE OL
YASAK ÖNCESİ 6 BİN 434 KİŞİYE CEZA KESİLDİ

52 bin 220 personelin katıldığı uygulamada; marketler/süpermarketler, pazar yerleri, fırınlar ile vatandaşların yoğun olarak bulunduğu cadde ve sokaklarda koronavirüs tedbirleri ve sosyal mesafe denetimleri gerçekleştirildi

Denetimlerde, sosyal mesafe kuralını ihlalden 3.205 şahsa, sokağa çıkma yasağına tabi 20 yaş altı 2.424 şahsa ve 65 yaş üstü 805 şahıs olmak üzere toplam 6.434 şahsa idari ve uygulandı

UYGULAMADA 9.932 PARK-BAHÇE, 2.950 MESİRE-YÜRÜYÜŞ ALANI İLE 99.965 İŞ YERİ KONTROL EDİLDİ
Bu kontrollerde süresiz kapatılma kuralını ihlal eden 24, belirlenen çalışma saatleri dışında faaliyet yürüten 186 ve sosyal mesafe kuralını uygulamayan 116 olmak üzere toplam 326 iş yeri sahibine/ işletmecisine idari ve adli işlem uygulandı

23-26 Nisan tarihlerinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ve öncesi 31 il başta olmak üzere ülke genelinde dün 15.00-24.00 saatleri arasında market, pazar yeri, alış veriş merkezleri ile vatadaşların toplu halde bulundukları cadde ve sokaklarda eş zamanlı gerçekleştirdi. Uygulamaya 30 bin 930 emniyet, 20 bin 608 jandarma ve 682 sahil güvenlik personeli olmak üzere toplam 52 bin 220 personel ve 219 dedektör köpek katıldı.

Önceden tespit edilmiş 3.321 noktada gerçekleştirilen uygulama, alınan kararlar doğrultusunda süresiz kapatılan işyerlerinin kapalı olup olmadığı, çalışma saatleri yeniden düzenlenen işyerlerinin belirlenen saatlerde faaliyet gösterip göstermediği ve kapanış saatlerine riayet edip etmediği kontrol edildi.

Semt pazarları, marketler, fırınlar, petrol istasyonları vb. işyerlerinde 10m²'ye 1 kişi düşecek şekilde müşteri kabulü ve dışarıda sıra bekleyen şahısların sosyal mesafe kuralı ile sokağa çıkma yasağına tabii tutulan 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlar ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların yasağa uyup uymadığı denetlendi.

Denetimlerde ayrıca, toplu taşıma ve ticari taksilerin yolcu kapasiteleri, plaka kısıtlamaları, araç içerisinde maske kullanımı ve diğer kurallar ile ilgili alınan tedbirlere uyup uymadığına bakıldı.

399 ARANAN ŞAHIS YAKALANDI
Türkiye Güve Huzur uygulaması denetimlerinde; 291.871 şahıs sorgulandı, 399 aranan şahıs tespit edildi. 25 şahıs gözaltına alındı.

SOSYAL MESAFE KURALINA UYMAYANLARA İDARİ VE ADLİ İŞLEM UYGULANDI
Sosyal mesafe kuralını ihlalden 3.205 şahsa, sokağa çıkma yasağına tabi 20 yaş altı 2.424 şahsa ve 65 yaş üstü 805 şahıs olmak üzere toplam 6.434 şahsa idari ve adli işlem uygulandı.

Uygulamada 224.554 araç kontrol edildi.Kontrol edilen araçlardan 406 toplu taşımaya, 140 ticari taksiye ve 2.982 diğer araçlara olmak üzere toplam 3.528 araç sahibine/ sürücüsüne idari para cezası verildi.

Ülke genelinde eş zamanlı gerçekleşen uygulamada 9.932 park-bahçe, 2.950 mesire-yürüyüş alanı ile 99.965 iş yeri denetlenirken, süresiz kapatılma kuralını ihlal eden 24, belirlenen çalışma saatleri dışında faaliyet yürüten 186 ve sosyal mesafe kuralını uygulamayan 116 olmak üzere toplam 326 iş yeri işletmecisine/ sahibine idari ve adli işlem gerçekleştirildi.

Yasağın ilk gününde İstanbul! 15 Temmuz Şehitler Köprüsü havadan böyle görüntülendi YASAĞIN İLK GÜNÜNDE İSTANBUL! 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ HAVADAN BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ 

İstanbul’da yasak öncesi marketlerde alışveriş kuyruğu oluştu İSTANBUL’DA YASAK ÖNCESİ MARKETLERDE ALIŞVERİŞ KUYRUĞU OLUŞTU
Yasak dinlemediler! Sokağa çıkma yasağı öncesi semt pazarları ve marketlere hücum ettiler YASAK DİNLEMEDİLER! SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI ÖNCESİ SEMT PAZARLARI VE MARKETLERE HÜCUM ETTİLER

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA