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Türkiye İngiltere'ye koronavirüs yardımı gönderiyor

Koronavirüsle mücadele kapsamında Türkiye'nin yardım ettiği 'nin Kraliyet Hava Kuvvetlerine ait Boeing C-17A tipi askeri kargo uçağı geldi...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.04.2020
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TÜRKİYE İNGİLTERE'YE YARDIM GÖNDERİYOR

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında tıbbi sağlık ekipmanları almak üzere İstanbul'a bir İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetlerine (RAF) ait Boeing C-17A tipi askeri kargo uçağı geldi.

İstanbul Havalimanı'nda park pozisyonuna alınan uçağa, ekipmanların yüklenmesine başlandı. Limanda tulum, maske gibi 15 tonluk sağlık malzemesi yüklenen uçak, 18.30'da havalanacak.

Koronavirüsten en çok etkilenen Avrupa ülkelerinden 'ye de daha önce Türk Hava Kuvvetlerine ait askeri kargo uçağıyla tıbbi ekipman desteği sağlanmıştı.

Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait "Airbus A400M" tipi askeri kargo uçağıyla da İngiltere'ye yardım malzemesi götürülmüştü.

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