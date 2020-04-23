Son dakika: İngiltere ve ABD'deki 24 saatlik koronavirüs bilançosu açıklandı
Son dakika haberi... İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 616 artarak 18 bin 738'e yükseldi. ABD'de ise Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 1710 artarak 46 bin 785’e yükseldi.
İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 616 artarak 18 bin 738'e yükseldi.
Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybı 18 bin 122'den 18 bin 738'e, vaka sayısı 4 bin 583 artarak 138 bin 78'e çıktı.
Son 24 saatte 14 bin 629 kişiye daha test yapıldı. Test yapılan toplam kişi sayısı 425 bin 821'e, tekrarlar ile 583 bin 496'ya yükseldi.
980 ile en çok ölümün görüldüğü 10 Nisan'dan beri dalgalı bir düşüş gösteren can kayıpları, sonrasında sırasıyla 917, 737, 717, 778, 761, 861, 847, 888, 596, 449, 823, 759 ve 616 olarak kayıtlara geçti.
HÜKÜMET GERİ ADIM ATMIŞTI
İlk etapta "toplumsal bağışıklık kazanılması amacıyla virüsün kontrollü yayılması" stratejisi izleyen İngiliz hükümeti, ölü sayısının yaklaşık 300 bin olabileceğine yönelik raporlar ve eleştirilerin ardından geri adım atmıştı.
23 Mart'ta alınan kararlarla halkın evden çıkmasına sınırlama getirilirken, marketler ve eczaneler hariç tüm ticari işletmeler kapatılmıştı. 16 Nisan'da süresi dolan uygulama, 3 hafta daha uzatılmıştı.
İngiltere'de tahtın varisi Galler Prensi Charles'ın 25 Mart'ta, Başbakan Boris Johnson ve Sağlık Bakanı Matt Hancock'un da 27 Mart'ta testleri pozitif çıkmıştı.
Johnson, testi pozitif çıktıktan 10 gün sonra belirtiler devam ettiği için 5 Nisan akşamı hastaneye kaldırılmış, ertesi gün yoğun bakıma alınmıştı.
Oksijen tedavisi uygulanan ve solunum cihazına bağlanmadığı bildirilen Başbakan, 9 Nisan'da yoğun bakımdan çıkmış, 12 Nisan'da taburcu edilmişti.
Prens Charles ve Sağlık Bakanı Hancock, hastanede tedaviye ihtiyaç duyulmadan iyileşmişti.
ABD
ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 1710 artarak 46 bin 785'e yükseldi.
Dünya genelinde Kovid-19'dan en fazla etkilenen ABD, salgının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke konumunda bulunuyor.
Johns Hopkins Üniversitesinin verilerine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 17 bin 318 artışla 842 bin 624'e çıktı.
Salgında ölenlerin sayısı ise 1710 artarak 46 bin 785'e ulaştı.
ABD'yi 213 bin 24 vakayla İspanya, 187 bin 327 vakayla İtalya ve 157 bin 135 vakayla Fransa takip ediyor.
NEW YORK SALGININ MERKEZİ
ABD genelinde ise New York, 263 bin 754 vaka ve 19 bin 453 can kaybıyla salgından en fazla etkilenen eyaletlerin başında geliyor.
New York'u 95 bin 914 vakayla New Jersey ve 42 bin 944 vakayla Massachusetts izliyor.
Nüfusu 330 milyon civarında olan ABD'de şimdiye kadar 4 milyon 482 bin 434 kişiye Kovid-19 testi yapıldı, 76 bin 614 hasta iyileşti.
Ülke genelinde 121 bin 739 kişinin de hastanelerde Kovid-19 tedavisi sürüyor.
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