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İstanbul’da yasak öncesi marketlerde alışveriş kuyruğu oluştu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 21.04.2020 Güncelleme Tarihi: 21.04.2020
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ADETA AKIN ETTİLER! METRELERCE KUYRUK

İstanbullular 4 günlük sokağa çıkma yasağı öncesi yapmaya koştu. Marketlerde yoğunluk gözlenirken vatandaşlar metrelerce uzunluktaki kasa kuyruğunda bekledi.

salgınıyla mücadelede uygulanacak 4 günlük sokağa çıkma yasağı öncesinde vatandaşlar yapmak için marketlere akın etti.

İstanbul’da yasak öncesi marketlerde alışveriş kuyruğu oluştu İSTANBUL’DA YASAK ÖNCESİ MARKETLERDE ALIŞVERİŞ KUYRUĞU OLUŞTU

MARKETTE YOĞUNLUK OLUŞTURDU

'nda bulunan bir alışveriş merkezinin içindeki markette yasak öncesi ev ihtiyaçlarını gidermek isteyen İstanbullular, markette yoğunluk oluşturdu.

METRELERCE UZAYAN KASA KUYRUĞUNDA BEKLEDİLER

İnsanlar, maske ve eldivenleriyle sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde metrelerce uzayan kasa kuyruğunda bekledi.

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