İstanbul’da yasak öncesi marketlerde alışveriş kuyruğu oluştu

İstanbullular 4 günlük sokağa çıkma yasağı öncesi alışveriş yapmaya koştu. Marketlerde yoğunluk gözlenirken vatandaşlar metrelerce uzunluktaki kasa kuyruğunda bekledi.

Koronavirüs salgınıyla mücadelede uygulanacak 4 günlük sokağa çıkma yasağı öncesinde vatandaşlar alışveriş yapmak için marketlere akın etti.

MARKETTE YOĞUNLUK OLUŞTURDU

Kozyatağı'nda bulunan bir alışveriş merkezinin içindeki markette yasak öncesi ev ihtiyaçlarını gidermek isteyen İstanbullular, markette yoğunluk oluşturdu.

METRELERCE UZAYAN KASA KUYRUĞUNDA BEKLEDİLER

İnsanlar, maske ve eldivenleriyle sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde metrelerce uzayan kasa kuyruğunda bekledi.