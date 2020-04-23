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Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 23 Nisan mesajı

Son dakika haberi... , sosyal medya hesabından; "Aziz milletimizin iradesinin timsali Gazi Meclisimizin 100. kuruluş yıl dönümü ve ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. Evlatlarımıza ve dünyanın tüm çocuklarına daha müreffeh bir gelecek bırakmak için tüm gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz." mesajını yayınladı.

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Giriş Tarihi: 23.04.2020 Güncelleme Tarihi: 23.04.2020
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BAKAN ALBAYRAK'TAN 23 NİSAN MESAJI

, TBMM'nin kuruluşunun 100. yılı ile ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

"EVLATLARIMIZA DAHA MÜREFFEH BİR GELECEK BIRAKMAK İÇİN..."

Bakan Albayrak, sosyal medya hesabından; "Aziz milletimizin iradesinin timsali Gazi Meclisimizin 100. kuruluş yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. Evlatlarımıza ve dünyanın tüm çocuklarına daha müreffeh bir gelecek bırakmak için tüm gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz." mesajını yayınladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 23 Nisan mesajı HAZİNE VE MALİYE BAKANI BERAT ALBAYRAK'TAN 23 NİSAN MESAJI

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