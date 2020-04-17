Yasak dinlemediler! Sokağa çıkma yasağı öncesi semt pazarları ve marketlere hücum ettiler

Bursa'da, sokağa çıkma yasağına saatler kala halk, semt pazarlarına akın etti. Temel ihtiyaçlarını karşılamak için pazara gidenlerin sosyal mesafeyi korumaması dikkat çekti. İstanbul'da da hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağı nedeniyle hazırlıksız yakalanmak istemeyen vatandaşlar, semt pazarları ve marketlere akın etti. Antalya'da da corona virüse yönelik tedbirler kapsamında yarın uygulanacak sokağa çıkma yasağı öncesinde pazarlarda yoğunluk yaşanmaması için ekstra önlemler alındı.

Giriş Tarihi: 17.04.2020 15:15 Güncelleme Tarihi: 17.04.2020 15:19 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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