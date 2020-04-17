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Haberler Galeri Yasak dinlemediler! Sokağa çıkma yasağı öncesi semt pazarları ve marketlere hücum ettiler

Yasak dinlemediler! Sokağa çıkma yasağı öncesi semt pazarları ve marketlere hücum ettiler

Bursa'da, sokağa çıkma yasağına saatler kala halk, semt pazarlarına akın etti. Temel ihtiyaçlarını karşılamak için pazara gidenlerin sosyal mesafeyi korumaması dikkat çekti. İstanbul'da da hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağı nedeniyle hazırlıksız yakalanmak istemeyen vatandaşlar, semt pazarları ve marketlere akın etti. Antalya'da da corona virüse yönelik tedbirler kapsamında yarın uygulanacak sokağa çıkma yasağı öncesinde pazarlarda yoğunluk yaşanmaması için ekstra önlemler alındı.

Giriş Tarihi: 17.04.2020 15:15 Güncelleme Tarihi: 17.04.2020 15:19
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Yasak dinlemediler! Sokağa çıkma yasağı öncesi semt pazarları ve marketlere hücum ettiler

İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta, saat 24.00'ten itibaren geçerli olacak 2 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

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Yasak dinlemediler! Sokağa çıkma yasağı öncesi semt pazarları ve marketlere hücum ettiler

Bursa'da, yasağa saatler kala evlerindeki temel ihtiyaçlarını karşılamak isteyenler, semt pazarlarını doldurdu.

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Yasak dinlemediler! Sokağa çıkma yasağı öncesi semt pazarları ve marketlere hücum ettiler

Gökdere Semt Pazarı ve Tuzpazarı'nda yoğunluk oluşturanların sosyal mesafe kuralına uymadığı gözlendi.

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Yasak dinlemediler! Sokağa çıkma yasağı öncesi semt pazarları ve marketlere hücum ettiler

Maskesiz olarak pazara gelenler ise polis ve zabıta ekipleri tarafından uyarıldı.

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Yasak dinlemediler! Sokağa çıkma yasağı öncesi semt pazarları ve marketlere hücum ettiler

BAHÇELİEVLER'DE DE SEMT PAZARLARINDA POLİS DENETİMİ
Corona virüs önlemleri kapsamında gece 00.00'da başlayacak ve iki gün sürecek sokağa çıkma yasağı öncesi polis ekipleri semt pazarlarını denetledi. Ekipler, pazarcıları ve vatandaşları maske takma ve sosyal mesafe kuralına uymaları için uyardı.