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Yasağın ilk gününde İstanbul! 15 Temmuz Şehitler Köprüsü havadan böyle görüntülendi
Koronavirüs tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 4 gün süreyle uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı nedeniyle trafik ekipleri denetim yaptı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki denetim havadan görüntülendi. Öte yandan İstanbul'da da işe gitmek zorunda olan vatandaşlar sabah saatlerinde evlerinden çıktı. Evlerinden çıkan vatandaşlar sosyal mesafe kuralına uyarak toplu taşıma kullanmaya özen göstermeye çalıştı. Kent genelinde trafik yoğunluğu ise yüzde 6'ya geriledi. İşte yasağın ilk gününde İstanbul'dan kareler...
Giriş Tarihi: 23.04.2020 09:19 Güncelleme Tarihi: 23.04.2020 09:23
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Yasağın ilk gününde İstanbul! 15 Temmuz Şehitler Köprüsü havadan böyle görüntülendi
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Yasağın ilk gününde İstanbul! 15 Temmuz Şehitler Köprüsü havadan böyle görüntülendi
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Yasağın ilk gününde İstanbul! 15 Temmuz Şehitler Köprüsü havadan böyle görüntülendi
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Yasağın ilk gününde İstanbul! 15 Temmuz Şehitler Köprüsü havadan böyle görüntülendi
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Yasağın ilk gününde İstanbul! 15 Temmuz Şehitler Köprüsü havadan böyle görüntülendi