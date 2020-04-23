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Haberler Galeri Yasağın ilk gününde İstanbul! 15 Temmuz Şehitler Köprüsü havadan böyle görüntülendi 

Yasağın ilk gününde İstanbul! 15 Temmuz Şehitler Köprüsü havadan böyle görüntülendi

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 4 gün süreyle uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı nedeniyle trafik ekipleri denetim yaptı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki denetim havadan görüntülendi. Öte yandan İstanbul'da da işe gitmek zorunda olan vatandaşlar sabah saatlerinde evlerinden çıktı. Evlerinden çıkan vatandaşlar sosyal mesafe kuralına uyarak toplu taşıma kullanmaya özen göstermeye çalıştı. Kent genelinde trafik yoğunluğu ise yüzde 6'ya geriledi. İşte yasağın ilk gününde İstanbul'dan kareler...

Giriş Tarihi: 23.04.2020 09:19 Güncelleme Tarihi: 23.04.2020 09:23
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Yasağın ilk gününde İstanbul! 15 Temmuz Şehitler Köprüsü havadan böyle görüntülendi
Yasağın ilk gününde İstanbul! 15 Temmuz Şehitler Köprüsü havadan böyle görüntülendi

Dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan Koronavirüs - COVİD -19 virüsü ile mücadelesi devam ediyor. Bu nedenle Türkiye'de İçişleri Bakanlığının aldığı karar ile üçüncü defa sokağa çıkma kısıtlaması ilan edildi.

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Yasağın ilk gününde İstanbul! 15 Temmuz Şehitler Köprüsü havadan böyle görüntülendi
Yasağın ilk gününde İstanbul! 15 Temmuz Şehitler Köprüsü havadan böyle görüntülendi

23 Nisan 00.00'da başlayan sokağa çıkma kısıtlaması 26 Nisan gecesi saat 00.00'da sona erecek

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Yasağın ilk gününde İstanbul! 15 Temmuz Şehitler Köprüsü havadan böyle görüntülendi
Yasağın ilk gününde İstanbul! 15 Temmuz Şehitler Köprüsü havadan böyle görüntülendi

Sokağa çıkma kısıtlamasında işe gitmek zorunda olanlarda sabahın erken saatlerinde yola düştüler.

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Yasağın ilk gününde İstanbul! 15 Temmuz Şehitler Köprüsü havadan böyle görüntülendi
Yasağın ilk gününde İstanbul! 15 Temmuz Şehitler Köprüsü havadan böyle görüntülendi

. 30 büyükşehir ve Zonguldak ilinde ilan edilen sokağa çıkma kısıtlaması ile 64 milyona yakın vatandaşın evinde kalması planlanıyor.

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Yasağın ilk gününde İstanbul! 15 Temmuz Şehitler Köprüsü havadan böyle görüntülendi
Yasağın ilk gününde İstanbul! 15 Temmuz Şehitler Köprüsü havadan böyle görüntülendi

Sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı saatten itibaren İstanbul "Sessiz Şehir" halini aldı. Normal zamanlarda yoğunluğun yaşandığı merkezi noktalarda da sessizlik hakim oldu.