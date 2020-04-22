Son dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor! Gözler Sağlık Bakanı Koca'nın açıklamasına çevrildi
Son dakika haberine göre; Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede son durumu görüşmek için bugün saat 17.00'de telekonferans yöntemiyle toplanacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın toplantının ardından açıklama yapması bekleniyor.
Koronavirüs Bilim Kurulu, saat 17.00'de telekonferans yöntemiyle toplanacak. Vaka artışı ve hastaların durumunun ele alınacağı toplantıda, tanı ile tedavi konusunda dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmeler değerlendirilecek, yeni önlemler ele alınacak.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın koronavirüsle mücadele sürecine kritik uyarı ve açıklamalarda bulunması ve son vakaları açıklaması bekleniyor.
CAN KAYBI 2 BİN 259'A YÜKSELDİ
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün akşam, corona virüsü ile ilgili son dakika gelişmelerini ve 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre, toplam hayatını kaybedenlerin sayısı, 2 bin 259'a, iyileşenlerin sayısı ise 14 bin 918'e yükseldi.
BİLİM KURULU NEDİR?
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, Türkiye'de Sağlık Bakanlığı tarafından koronavirüs pandemisi nedeniyle KOVID-19 hastalığı ile mücadele için 10 Ocak 2020 tarihinde oluşturuldu. Vaka artışı ve hastaların durumunun ele alındığı Bilim Kurulu toplantılarında tanı ile tedavi konusunda dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmeler değerlendirilecek, yeni önlemler görüşülüyor. Peki, Koronavirüsü Bilim Kurulu nedir? Bilim Kurulu üyeleri kimler?
Koronavirüsü vakalarının ülkemizde de görülmesi ardından adını sık sık duyduğumuz kurumlardan biri de Bilim Kurulu oldu. Mart 2020'de Dünya Sağlık Örgütü tarafından SARS-CoV-2 virüsünün neden olduğu KOVID-19 hastalığının pandemi ilan edilmesinden önce Ocak 2020'de Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın çeşitli bürokratlarla yaptığı toplantı sonrasında salgına karşılık bir bilim kurulunun oluşturulması kararlaştırıldı.
Enfeksiyon, mikrobiyoloji, viroloji, iç hastalıkları, yoğun bakım ve göğüs hastalıkları alanında üniversltelerde akademisyen olarak çalışan tıp bilimcilerinden oluşuyor. 31 kişiden oluşan Bilim Kurulu'nun başkanlığını Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca üstleniyor.
BİLİM KURULU ÜYELERİ KİMLER?
Türkiye'nin "önde gelen üniversitelerinden alanında yetkin, yazdıkları bilimsel makalelerine yurt dışından da atıf yapılan akademisyenler" tercih edilirken kurul kararları tavsiye niteliği taşımakta ve yürürlüğe koyma yükümlülüğü Sağlık Bakanlığına aittir. Kurul aldığı kararları tavsiye olarak bakana bildirmekte, danışma kurulu hüviyetinde çalışmaktadır. Kurulun üye sayısı başlangıçta 26 kişiden[4] oluşurken daha sonra 31 kişi oldu.
Kurul üyeleri Ebola, kırım kongo ve grip konusunda tecrübeli kişilerden oluşmaktadır. Çeşitli bilimsel akademik çalışmaları olan kişiler olmakla beraber aynı şekilde uluslararası alanda hastalık konusunda yapılan çalışmaları incelemektedir. Kesin vaka tanımı yapılmasında, rehberler oluşturulmasında ve tedavi algoritmaları oluşturulmasında katkıda bulunmaktadır.
Kurulun üye sayısının daha sonradan arttırılmasıyla 26 olan üye sayısı 31 oldu. Türk Dişhekimleri Birliği üyelerinden birinin Bilim Kurulunda olması gerektiği kanaati sonrasında Sağlık Bakanlığı tarafından dişhekimlerini temsil etmesi amacıyla Figen Çizmeci Şenel üyeliğe atandı. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Gazi Hastanesi Başhekimi Ahmet Demircan da görevlendirildi.[18] Kurulda yer alan başka bir isim ise Enfeksiyon Hastalıkları ve Pediatri Uzmanlık Akademisi Derneği Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Mehmet Ceyhan oldu.
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