Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu Toplantısı ardından açıklamalarda bulundu

Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca istişare edilen konuları ve koronavirüste son vaka sayılarını açıkladı. Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesini başarıyla sürdürdüğünü belirten Bakan Koca, "Erken teşhis ve tedavideki başarımız sayesinde her gün vefat sayılarının düştüğünü görüyoruz" şeklinde konuştu..