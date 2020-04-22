22 Nisan 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika haberi... Koronavirüs otomobil piyasasını nasıl etkiledi? Uzman isim A Haber'de yorumladı: Avrupa'da çok ciddi kayıp var, biz yaşamadık

Son dakika haberi... Koronavirüs otomobil piyasasını nasıl etkiledi? Uzman isim A Haber'de yorumladı: Avrupa'da çok ciddi kayıp var, biz yaşamadık

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 22.04.2020
ABONE OL
VİRÜS OTOMOBİL PİYASASINI NASIL ETKİLEDİ?

haberi... Tüm dünyayı etkisi altına alan (Covid-19) salgınının en çok etkilediği sektörlerden biri de sektörü. Koronavirüs otomobil piyasasını nasıl etkiledi? Fabrikalar ne zaman üretime geçecek? Bolkan, A Haber canlı yayınında sektörle ilgili merak edilen soruları yanıtladı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan (Covid-19) salgınının en çok etkilediği sektörlerden biri de sektörü. Koronavirüs otomobil piyasasını nasıl etkiledi? Fabrikalar ne zaman üretime geçecek? Bolkan, A Haber canlı yayınında sektörle ilgili merak edilen soruları yanıtladı.

Koronavirüs otomobil piyasasını nasıl etkiledi? Uzman isim A Haber'de yorumladı: Avrupa'da çok ciddi kayıp var, biz yaşamadık |Video KORONAVİRÜS OTOMOBİL PİYASASINI NASIL ETKİLEDİ? UZMAN İSİM A HABER'DE YORUMLADI: AVRUPA'DA ÇOK CİDDİ KAYIP VAR, BİZ YAŞAMADIK |VİDEO

AVRUPA'DA KAYIPLAR CİDDİ

Bolkan, " pazarında çok ciddi bir üretim kaybı var. Ama 'de bazı markalar üretime başladı. Hatta Mayıs'ın ilk haftasında da diğer fabrikalar üretime geçeceğini açıkladı. Dolayısıyla biz Avrupa'dan biraz daha önde gidiyoruz. 'da pazar kaybı yüzde 72'lerde, 'nın satış kaybı yani pazar daralması yüzde 85'lerde bunlar çok ciddi kayıplar. Biz böyle bir kayıp yaşamadık neyse ki." ifadelerini kullandı.

Otomotiv ihracatı 2020'nin Mart ayında yüzde 28.5 düştü OTOMOTİV İHRACATI 2020'NİN MART AYINDA YÜZDE 28.5 DÜŞTÜ
Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER EKONOMİ HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA