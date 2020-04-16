16 Nisan 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Ziya Selçuk açıkladı: Yazın okul olacak mı? İlkokul, ortaokul, lise okullar ne zaman açılacak? | SON DAKİKA HABERLER

Ziya Selçuk açıkladı: Yazın okul olacak mı? İlkokul, ortaokul, lise okullar ne zaman açılacak? | SON DAKİKA HABERLER

Son dakika haberi... Okullar ne zaman açılacak. Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne ilişkin "'Telafi eğitimi düzenlemesi' TBMM'de kabul edilmesinin ardından yazın okulların açık olup olmayacağı merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, merak edilen soruları yanıtladı. Telafi eğitim nasıl olacak? yazın okul olacak mı? İlkokul, ortaokul, lise ne zaman başlıyor? Okullar ne zaman açılacak? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 16.04.2020 15:38 Güncelleme Tarihi: 16.04.2020 15:45
  • 1
  • 19
Ziya Selçuk açıkladı: Yazın okul olacak mı? İlkokul, ortaokul, lise okullar ne zaman açılacak? | SON DAKİKA HABERLER

Son dakika... Okullar ne zaman açılacak? İlkokul, ortaokul ve lise yazın okul olacak mı? Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne ilişkin "'Telafi eğitimi düzenlemesi' TBMM'de kabul edildi. Bu gelişmelerin ardından öğrenciler ve velileri okulların yazın olup olmayacağını araştırmaya başladılar. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaz tatili ile ilgili açıklamalarda bulundu. Peki, yazın okul olacak mı? Okullar ne zaman açılacak? Yaz tatilinde okullar var mı? İşte merak edilen soruların yanıtı...

  • 2
  • 19
Ziya Selçuk açıkladı: Yazın okul olacak mı? İlkokul, ortaokul, lise okullar ne zaman açılacak? | SON DAKİKA HABERLER

YAZIN OKUL OLACAK MI?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Okullar ne zaman açılacak", "Yazın okul var mı" sorularına yanıt verdi. Bakan Selçuk'un açıklamalarından satır başları şöyle;

  • 3
  • 19
Ziya Selçuk açıkladı: Yazın okul olacak mı? İlkokul, ortaokul, lise okullar ne zaman açılacak? | SON DAKİKA HABERLER

YAZ TATİLİ YOK MU? TELAFİ EĞİTİMLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Bu problemin başından beri söylediğimiz bir şey var. Tüm senaryoları veriye dayalı alıyoruz.

  • 4
  • 19
Ziya Selçuk açıkladı: Yazın okul olacak mı? İlkokul, ortaokul, lise okullar ne zaman açılacak? | SON DAKİKA HABERLER

TBMM'nin çalışmaları sonucunda kanunlaşan durumda, bizim senaryolarımızla ilgili tedbir amaçlı bir çalışma. Eğer Türkiye'de deprem, sel ya da virüs gibi belirli konularda müzmin sebeplerle karşılaşırsak, bunun tedbirini almak durumundayız. Yasaları, mevzuatları uygunlaştırmak durumundayız. Bu sadece tedbir amaçlı olup, yazın 2 ay boyunca ya da 3 ay boyunca ders yapılacağı anlamını asla taşımıyor. Bunu fazla zorlamamak lazım.

  • 5
  • 19
Ziya Selçuk açıkladı: Yazın okul olacak mı? İlkokul, ortaokul, lise okullar ne zaman açılacak? | SON DAKİKA HABERLER

Biz televizyonla eğitim yapıyoruz, eksikliklerimizi bu süreçte gideriyoruz, çocukların eğitimden soğumasını engelliyoruz. Eğitimin yapılmadığı her gün, her hafta, her ay öğrencilerimizin öğrenmeden uzaklaştığı ve öğrenmede unutmanın arttığı bir dönemdir. Bunun tedbirini almak için televizyonda eğitim yapıyoruz.

EBA'da çalışmalar yapıyoruz, bazı eksikliklerimizi bu süreçte gideriyoruz.