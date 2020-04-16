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Ziya Selçuk açıkladı: Yazın okul olacak mı? İlkokul, ortaokul, lise okullar ne zaman açılacak? | SON DAKİKA HABERLER
Son dakika haberi... Okullar ne zaman açılacak. Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne ilişkin "'Telafi eğitimi düzenlemesi' TBMM'de kabul edilmesinin ardından yazın okulların açık olup olmayacağı merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, merak edilen soruları yanıtladı. Telafi eğitim nasıl olacak? yazın okul olacak mı? İlkokul, ortaokul, lise ne zaman başlıyor? Okullar ne zaman açılacak? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 16.04.2020 15:38Güncelleme Tarihi: 16.04.2020 15:45