Ziya Selçuk açıkladı: Yazın okul olacak mı? İlkokul, ortaokul, lise okullar ne zaman açılacak? | SON DAKİKA HABERLER

Biz televizyonla eğitim yapıyoruz, eksikliklerimizi bu süreçte gideriyoruz, çocukların eğitimden soğumasını engelliyoruz. Eğitimin yapılmadığı her gün, her hafta, her ay öğrencilerimizin öğrenmeden uzaklaştığı ve öğrenmede unutmanın arttığı bir dönemdir. Bunun tedbirini almak için televizyonda eğitim yapıyoruz.

EBA'da çalışmalar yapıyoruz, bazı eksikliklerimizi bu süreçte gideriyoruz.