Ziya Selçuk açıkladı: Yazın okul olacak mı? İlkokul, ortaokul, lise okullar ne zaman açılacak? | SON DAKİKA HABERLER

Son dakika... Okullar ne zaman açılacak? İlkokul, ortaokul ve lise yazın okul olacak mı? Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne ilişkin "'Telafi eğitimi düzenlemesi' TBMM'de kabul edildi. Bu gelişmelerin ardından öğrenciler ve velileri okulların yazın olup olmayacağını araştırmaya başladılar. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaz tatili ile ilgili açıklamalarda bulundu. Peki, yazın okul olacak mı? Okullar ne zaman açılacak? Yaz tatilinde okullar var mı? İşte merak edilen soruların yanıtı...