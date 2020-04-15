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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Yaz tatilinin ortadan kalkması söz konusu değil

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.04.2020
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MİLLİ EĞİTİM BAKANI ZİYA SELÇUK: YAZ TATİLİNİN ORTADAN KALKMASI SÖZ KONUSU DEĞİL

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, TBMM Genel Kurul'da kabul edilen Telafi eğitim düzenlemesi ile ilgili, dönemin bütün bir şekilde tekrarı veya yaz tatilinin ortadan kalkmasının söz konusu olmadığını söyledi.

Bakan Selçuk, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "TBMM'de kabul edilen "Telafi eğitimi düzenlemesi" kısmi ve hızlandırılmış bir "telafi" sürecini tanımlamaktadır. Dönemin bütün bir şekilde tekrarı veya yaz tatilinin ortadan kalkması söz konusu bile değildir. Çocuklarımızın yaz tatilini doyasıya yaşamasını ümit ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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