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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Yoğun mesai içerisindeyiz

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.04.2020
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BAKAN SELÇUK: YOĞUN MESAİ İÇERİSİNDEYİZ

Milli , bakanlık olarak  süreci ve virüs tedbirleri gibi pek çok başlıkta yoğun mesai içerisinde olduklarını bildirdi.

Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Her hafta il müdürlerimizle bire bir görüşüyoruz. Her ilin ihtiyaçlarını değerlendiriyoruz. Bu hafta 40 ilimizi masaya yatırdık. Milli Eğitim Bakanlığı ailesi olarak, uzaktan eğitim süreci ve virüs tedbirleri gibi pek çok başlıkta sahada yoğun bir mesai içindeyiz" ifadelerini kullandı.

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