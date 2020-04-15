Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Yoğun mesai içerisindeyiz
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bakanlık olarak uzaktan eğitim süreci ve virüs tedbirleri gibi pek çok başlıkta yoğun mesai içerisinde olduklarını bildirdi.
Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Her hafta il müdürlerimizle bire bir görüşüyoruz. Her ilin ihtiyaçlarını değerlendiriyoruz. Bu hafta 40 ilimizi masaya yatırdık. Milli Eğitim Bakanlığı ailesi olarak, uzaktan eğitim süreci ve virüs tedbirleri gibi pek çok başlıkta sahada yoğun bir mesai içindeyiz" ifadelerini kullandı.
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