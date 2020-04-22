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Almanya'da koronavirüsten ölen Türklerin sayısı 100'e çıktı

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Giriş Tarihi: 22.04.2020
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ALMANYA'DA KORONADA ÖLEN TÜRKLERİN SAYISI 100 OLDU

nedeniyle 'da hayatını kaybeden Türklerin sayısı 100'e çıktı. Almanya'da son 24 saatte Hamburg, Stuttgart, Gladbeck, Aachen ve Münih bölgelerinden 8 Türk daha koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

'da yeni tip (Kovid-19) salgını nedeniyle yaşamını yitiren Türklerin sayısı 100'e yükseldi.

Yerel makamlardan edinilen bilgiye göre, son 24 saatte Hamburg, Stuttgart, Gladbeck, Aachen ve Münih bölgelerinden 8 Türk daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Böylece Kovid-19'dan ölen Türklerin sayısı 92'den 100'e çıktı.

Son 24 saatte vefat eden Türklerin cenazelerinin Türkiye'de defnedileceği bilgisi paylaşıldı.

Almanya genelinde ise vaka sayısı 148 bin 925'e, hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 127'ye ulaştı.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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