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Son dakika: Başkan Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile görüştü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.04.2020 Güncelleme Tarihi: 22.04.2020
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BAŞKAN ERDOĞAN'DAN KRİTİK GÖRÜŞME!

Son dakika haberine göre Başkan Erdoğan, ile görüştü. Erdoğan ile Ruhani arasındaki görüşmede, Kovid-19 salgınına karşı mücadelede iş birliği ve ikili konular ele alındı.

Başkan , İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ile Ruhani görüşmesinde, Kovid-19 salgınına karşı mücadelede işbirliği, ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

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