Son dakika: Başkan Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile görüştü

Son dakika haberine göre Başkan Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile görüştü. Erdoğan ile Ruhani arasındaki görüşmede, Kovid-19 salgınına karşı mücadelede iş birliği ve ikili konular ele alındı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ile Ruhani görüşmesinde, Kovid-19 salgınına karşı mücadelede işbirliği, ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı.