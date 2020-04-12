Ekrem İmamoğlu, koronavirüs salgınında BELTUR A.Ş.’den 5 kişiyi işten çıkardı!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, “Koronavirüs salgını sürecinde kimsenin aşından, işinden olmaması lazım. İşten çıkarma yasaklansın” şeklinde açıklama yapmasını görmezden geldi.

Ekrem İmamoğlu'nun; geçen hafta İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraklerinden BELTUR A.Ş.'de çalışan 5 kişiyi işten çıkardığı ortaya çıktı.

BELTUR A.Ş.'DEN 5 KİŞİNİN İŞİNE SON VERİLDİ

İBB'nin turizm ve gastronomi şirketi BELTUR AŞ'de Genel Müdür Yardımcısı Suat Güler, İnsan Kaynakları Müdürü Orhan Günyol, Satış Pazarlama Müdürü Engin Akkaya, Mali İşler Müdürü Cihangir Hızal ve Satınalma Müdürü Gökhan Emiroğlu işine son verildi.

Tasarruf nedeniyle İnsan Kaynakları Müdürünü görevden alan BELTUR Genel Müdürü Güçlü Şeneler'in, aynı göreve, ertesi gün MEDYA AŞ İnsan Kaynakları Müdürü Mısra Pişkin'i atandığı öğrenildi.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi işten çıkarmalara ilişkin açıklamada bulunmadı. BELTUR Genel Müdürü Güçlü Şeneler, geçen aylarda da Kurumsal İletişim Müdürü Fatih Karaçam ile birlikte 4 yöneticiyi de herhangi bir gerekçe göstermeden işten çıkarmıştı.





KILIÇDAROĞLU VERDİĞİ NAMUS SÖZÜ UNUTTU

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 18 Aralık 2018 tarihinde parti genel merkezindeki Parti Meclisi (PM) toplantısı öncesinde açıklamalarda bulunmuş ve "Bütün işçilere namus sözü ve garanti veriyorum. Kazandığımız bir belediyede, belediye başkanı haksız yere bir işçinin işine son verirse gelecek beni bulacak" dedi.



Kılıçdaroğlu, 17 Şubat 2019 tarihinde partisinin İzmir adayları tanıtım töreninde, "Hiç kimsenin aşıyla işiyle, ekmeğiyle oynamayacağız" ifadelerini kullandı.



İMAMOĞLU'NDAN 23 HAZİRAN GECESİ "KARDEŞLİK VE LİYAKAT" NİDALARI

Ekrem İmamoğlu, 23 Haziran'da seçim sonuçları ardından kameraların karşısına geçmiş ve "Siyasi görüşü ne olursa olsun, liyakat, çalışkanlık ve millete hizmet aşkı olan herkes benimle çalışacaktır, çalışabilir. Parti merkezlerinden, parti ilçelerinden, illerinden alınan referans kağıtlarıyla işe girme dönemleri bitmiştir" iddiasında bulundu.





İBB'DEN 5 BİN 831 İŞÇİ ÇIKARILDI

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi İşçi Çıkarmaları İle İlgili Araştırma Komisyonu Raporu'na göre Ekrem İmamoğlu'nun 5 bin 831 işçinin işine son verdiği tespit edildi.



Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki İSPARK, İSTAÇ, BELTUR, İSTGÜVEN, MEDYA A.Ş gibi birçok şirkette yapılan işçi kıyımlarını 'Seçim öncesi ve iki seçim arası işe girenleri çıkardık' sözleriyle savunmuştu. Rapor İmamoğlu'nun bu sözlerini de yalanladı. Raporda yer alan bilgilere göre kıyıma uğrayanların arasında 18 yıllık çalışanların da olduğu görüldü. Raporda işçilerin işe alınım ve mülakat tarihlerine kadar tüm detaylar yer aldı.



Raporda; şöyle denildi:

"24 Haziran 2019 – 24 Ekim 2019 tarihleri arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden 3.299 işçinin, Belediye Müdürlüklerinden 101 işçinin, toplam 3.400 işçinin iş akdi işveren tarafından feshedilmiştir.



Bu rakama, sözleşmesi yenilenmediği için işsiz kalanlar, geçici işçiler, kısmi süreli çalışan ve sözleşmeleri yenilenmeyen işçiler dahil değildir. (Örneğin İSMEK bünyesinde kısmi süreli çalışan 2.081 işçinin ve İSKİ'de Teknik Hizmetlerde çalışan 350 işçinin sözleşmesi yenilenmemiştir. Bu işçiler de dahil edildiğinde sayı 5.831 olmaktadır.)"

Kenan Kıran/Sabah