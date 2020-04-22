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Sağlık Bakanlığı corona virüs için 'WhatsApp Danışma Hattı' kurdu

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Giriş Tarihi: 22.04.2020 Güncelleme Tarihi: 22.04.2020
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SAĞLIK BAKANLIĞI CORONA VİRÜS İÇİN 'WHATSAPP DANIŞMA HATTI' KURDU

Son dakika haberi... Dünyayı etkisi altına alan ve 'de de görülen corona virüse karşı bir adım daha attı. Bakanlıktan yapılan açıklamada "Corona virüs ile mücadelede SABİM 184 Danışma Hattı kuruldu. Yeni Corona virüs Hastalığı hakkında, 0541 888 01 84 numaralı Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi (SABİM) 184 Whatsapp Danışma Hattı'ndan bilgi alabilirsiniz" ifadelerine yer verildi.

Bakanlık, üzerinden de hizmet verecek.

"184 WHATSAPP DANIŞMA HATTI"

'nın Twitter'ından yapılan açıklamada "Corona virüs ile mücadelede SABİM 184 Whatsapp Danışma Hattı kuruldu. Yeni Corona virüs Hastalığı hakkında, 0541 888 01 84 numaralı Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi (SABİM) 184 Whatsapp Danışma Hattı'ndan bilgi alabilirsiniz" ifadelerine yer verildi.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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