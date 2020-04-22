Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan flaş çiftçi açıklaması
Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ'nin (Türkşeker) uygulayacağı sözleşmeli üretim modeline ilişkin, "Çiftçinin pancardan sonra ekecekleri ürünün tohumunu, gübresini ve nakit avansını Türkşeker ödeyecek. Böylelikle çiftçimizin krediye muhtaç olmadan, herhangi bir borca, faize veya kefile ihtiyaç duymadan üretimini yapmasını sağlayacağız." ifadelerini kullandı.
Türkşeker'den yapılan açıklamaya göre, 94 yıldır sözleşmeli tarımla pancar üreten şirket, bugün 50 bin çiftçisi ile 3,6 milyon dekar alanda 7,5 milyon ton pancar üretimiyle Türkiye tarımına hizmet veriyor.
Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı Türkşeker, 15 şeker fabrikası ve 8 bin çalışanıyla her yıl yaklaşık 900 bin ton şeker üreterek, Türkiye'nin şeker ihtiyacının üçte birini karşılıyor.
Türkşeker, uzun zamandır pancar üreticisiyle yürüttüğü sözleşmeli tarım uygulamasını genişletecek. Münavebe sistemine (nöbetleşe ekim) göre pancardan sonraki iki yıl aynı tarlada farklı ürün etmek zorunda olan çiftçilere Türkşeker destek olacak. Başta hububat olmak üzere diğer ürünlerin ekiminin yapıldığı dönemde çiftçiler ürünü yetiştirmekte zorlanırken, hasat ettikten sonra değerinde satmakta da ciddi problemler yaşıyordu.
''PİYASA FİYATI ÜZERİNDE ALIM GARANTİSİ''
Yeni sistemde Türkşeker, sözleşmeli üretim yapan çiftçilere piyasa fiyatının üzerinde alım garantisi de verecek. Pancar çiftçisi münavebe sistemine göre pancar ekmediği dönemde yüzde 80 oranında buğday, mısır, arpa ve ayçiçeği ekiyor. İlk etapta bu ürünler proje kapsamına alınırken sonraki yıllarda ihtiyaca göre diğer ürünler de eklenebilecek. Türkşeker yeni projesiyle 2,5 milyon ton ile Türkiye'nin hububat üretiminin yaklaşık yüzde 10'unu gerçekleştirmeyi planlıyor.
Türkşeker, bu projesiyle hububat üretimini artırabilmek için yalnızca pancar ekimi yapılan arazilerde değil, pancar çiftçisine pancar ekimi yapmadığı kuru tarım arazilerinde de destek olacak. Bu proje kapsamında 4 milyon dekarlık alanda hububat üretimi hedefleniyor.
Çiftçimize pancardan sonra ekeceği ürünün tohum, gübre ve nakit avansını Türkşeker ödeyecek.— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) April 22, 2020
Sözleşmeli üretim yapan çiftçilere alım garantisi de verilecek.
Hem çiftçimiz hem ülkemiz kazanıyor. Her zaman çiftçimizin yanındayız. #BirlikteBaşaracağız https://t.co/werp84CwtU
Açıklamada görüşlerine yer verilen Bakan Albayrak, "Çiftçinin pancardan sonra ekecekleri ürünün tohumunu, gübresini ve nakit avansını Türkşeker ödeyecek. Böylelikle çiftçimizin krediye muhtaç olmadan, herhangi bir borca, faize veya kefile ihtiyaç duymadan üretimini yapmasını sağlayacağız." değerlendirmesinde bulundu.
Sözleşmeli üretim modeline ilişkin de değerlendirmede bulunan Bakan Albayrak, "Sözleşmeli hububat üretimiyle birlikte çiftçiler 3,5 milyar lira kazanç elde edecek, tarımsal ürün ithalatında da 500 milyon dolar tasarrufa gidilecek." ifadelerini kullandı.
SALGINLA MÜCADELEYE DESTEK
Öte yandan, Türkşeker, yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele sürecinde ihtiyaç duyulan kolonya ve dezenfektan üretimi için hızla hareket ederek üreticilerin etil alkol ihtiyacını karşıladı. Eskişehir Alkol Fabrikasının kapasitesini artıran Türkşeker, 21 günde ürettiği 1 milyon litre etil alkolü dezenfektan ve kolonya yapımında kullanılmak üzere üreticilere ve hastanelere verdi.
Türkşeker, şeker üretimi sırasında çıkan yan ürünleri değerlendirerek başta hayvancılık olmak üzere sanayinin diğer alanlarına da destek veriyor. Yan ürünlerden küspe (yaş pancar posası) üretimiyle yem sektörünün, melas üretimi ile de maya ve yem sanayisinin ihtiyacı karşılanıyor.
detaylar gelecek...
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