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Koronavirüs Çin'de mi üretildi? ABD'nin suçlamasını Çin İstanbul Başkonsolosu Cui Wei, A Haber'de yanıtladı |Video

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Giriş Tarihi: 21.04.2020 Güncelleme Tarihi: 21.04.2020
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VİRÜS ÇİN'DE Mİ ÜRETİLDİ?

lideri , koronavirüs için " virüsü" ifadelerini kullanıp Çin'i suçlamıştı. Koronavirüsün sorumlusu Çin mi? Virüs Çin'deki laboratuvarlarda mı üretildi? Çin Wei, ABD'nin suçlamalarına A Haber’de yanıt verdi.

lideri , koronavirüs için " virüsü" ifadelerini kullanıp Çin'i suçlamıştı. Koronavirüsün sorumlusu Çin mi? Virüs Çin'deki laboratuvarlarda mı üretildi? Çin Wei, ABD'nin suçlamalarına A Haber'de yanıt verdi.

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"BİR YAĞMUR YAĞDI"

Wei'nin konuşmasının satır başları;

Bu bir süredir böyle bazı batı ülkelerinin siyasileri veya gazetecilerinden böyle bir sürü açıklamalar geldi ama bütün bunların neye dayanarak söylediklerini hiçbir zaman söylemediler. Bakın kabaca söylersek şöyle diyorlar; birincisi Çin tarafından şeffaf olmayan tedbirleri alıp hiç haber vermeden onun için kendinin bulunduğu yerleri zarara getirmiş salgınla mücadele konusunda bu bir görüşüdür onların savunduğu. İkincisi kendisi de bu virüs yani Çin tarafından laboratuvarda yarattığı bir şey falan diye bu ikisi ben tek tek size söyleyeyim. Dün ve geçen günü bizim 'daki Büyükelçimiz çok iyi bir benzetme paylaştı basın mensuplarıyla bence çok doğrudur. Bir yağmur yağdı. Çin'de ilk seferde o zaman hiç hazırlık yoktu böyle olunca biz tedbir alıyoruz. Bundan sonra hava durumunda devamı söyleniyor yağmur var yağmur geliyor falan ama bazıları dikkate aldı bazıları dikkat etmedi. Sadece yağmurda gülerek seyretti. Ondan sonra yağmur üzerine geldi dedi ki "yağmur olduğunu hiç söylemedin"

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LABORATUVARDA MI ÜRETİLDİ?

Virüsün nereden çıktığını hiç kimse bilmiyor. Doğadan bir virüstür çünkü Dünya Sağlık Örgütü tarafından şimdi bütün dünyadaki en ciddi en resmi tıp konusundaki yetkisine sahip olan örgütün defalarca resmi bir şekilde söyleniyor. Yani bu korona , Covid-19 virüsü şu anda laboratuvardan yarattığı bir şey olduğunu kanıtlayan delilleri hiç bulunmuyor ve dünyada diğer ülkelerdeki ve Çin'dekiler de dahil çoğu ülkelerdeki bilim adamları virüsün laboratuvardan çıktığı ile ilgili hiç bilimsel temel yoktur diyor.

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