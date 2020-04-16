Çin koronavirüs salgınını 6 gün boyunca gizledi tüm dünyaya yayıldı

Çin, dünyada 140 bine yakın insanını hayatını kaybetmesine yol açan koronavirüsle ilgili dünyayı zamanında uyarmadığı gerekçesiyle zan altında. Çin liderlerinin salgını bildikleri halde altı gün gizledikleri bu dönemde de hastalığın binlerce kişiye bulaştığını öne sürüldü.

İngiliz Daily Mail gazetesinin, AP Ajansı'na dayanarak yaptığı habere göre, Pekin'deki yetkililer, 14 Ocak tarihi itibariyle büyük bir sağlık sorunuyla karşı karşıya olduklarına karar verdi. Ancak Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, halkı bu konuda 20 Ocak'ta uyardı.

BÜYÜK BİR KUTLAMA YAPILDI

Bu altı gün boyunca hastalığın ilk çıktığı Hubei eyaletinin Wuhan kentinde on binlerce kişinin katıldığı büyük bir kutlama yapıldı. Çin'in yeni yıl kutlamaları çerçevesinde milyonlarca kişi memleketlerine geri dönerken hastalık da yayıldı.

SUSKUNLUK DÖNEMİNDE YAYILDI

Çin'in bu bir haftalık suskunluğu döneminde 3 binden fazla kişiye hastalığın bulaştığı tahmin ediliyor. Ancak bu salgının yayılmasında tek hata değildi.

2 MİLYONDAN FAZLA İNSANA BULAŞTI

Diğer ülkelerin de tedbir almaya gecikmesi üzerine virüs dünyada 2 milyondan fazla kişiye yayıldı, 137 binden fazla kişi de hayatını kaybetti.