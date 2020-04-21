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Bakan Selçuk açıkladı: ‘Kadına Yönelik Şiddet Veri Paylaşım Protokolü’ imzalandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.04.2020 Güncelleme Tarihi: 21.04.2020
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BAKAN SELÇUK AÇIKLADI: PROTOKOL İMZALANDI

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı ile kadına yönelik şiddet ve 6284 sayılı Kanun'a ilişkin tutulan verilerin paylaşımına yönelik veri paylaşım protokolü imzalandığını açıkladı.

Bekan Selçuk yaptığı açıklamada, "Bakanlığımız bilgi teknolojilerinden maksimum fayda sağlayacak yöntemlerle kadına yönelik şiddetle mücadele çalışmalarına kesintisiz devam ediyor. Kadına yönelik şiddetle mücadelede ortak veri tabanı çalışmalarını sürdürüyoruz" dedi.

PROTOKOL İMZALANDI
Protokolün 25 Kasım 2019'da yürürlüğe giren Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı'nda yer alan faaliyetler kapsamında imzalandığını kaydeden Selçuk, "Protokol ile 6284 Sayılı Kanun kapsamında Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddet Olayları Kayıt Formu ve 6284 sayılı Kanun kapsamında verilen tedbir kararlarına ilişkin veriler İl Müdürlüklerimiz ve ŞÖNİM'ler ile anlık olarak paylaşılacak" ifadesini kullandı.

, protokolün imzalanması ile birlikte jandarma bölgelerinde başvuruda bulunan mağdurlara ulaşma süresini kısaltmayı ve korumanın etkinliğini artırmayı hedeflediklerini kaydetti.

Son dakika: Bakan Zehra Zümrüt Selçuk duyurdu! Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına 352 milyon 880 bin 238 TL kaynak SON DAKİKA: BAKAN ZEHRA ZÜMRÜT SELÇUK DUYURDU! SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKIFLARINA 352 MİLYON 880 BİN 238 TL KAYNAK
Son dakika: Bakan Selçuk duyurdu: Kısa Çalışma Ödeneği daha hızlı sonuçlandırılacak SON DAKİKA: BAKAN SELÇUK DUYURDU: KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ DAHA HIZLI SONUÇLANDIRILACAK

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