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Son dakika: Bilim Kurulu isyan etmişti! Sağlık Bakanlığından kritik uyarı geldi: İtibar etmeyin

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Giriş Tarihi: 21.04.2020 Güncelleme Tarihi: 21.04.2020
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BİLİM KURULU İSYAN ETMİŞTİ! BAKANLIK UYARDI

Son dakika haberine göre , Koronavirüs ve adına sosyal medyada açılan sahte hesaplarla ilgili vatandaşları uyardı.

Koronavirüs üyeleri, son dönemde sosyal medyada kendi adlarına sahte hesap açılarak, halkı korku ve endişeye sevk edici paylaşımlar yapılmasından yakınmıştı. Adına sahte hesap açılanlardan Prof. Dr. Ateş Kara, "Ben rahatsız oldum, ismimin o şekilde kullanılması çok hoşuma gitmedi" dedi. Uzmanı Prof. Dr. Levent Eraslan, sahte hesap açan ve buradan yapılan paylaşımları tekrar dolaşıma sokanların suç işlediğini, bunun 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası olduğunu söylemişti.

İTİBAR ETMEYİN
Konuyla ilgili bir açıklama da Sağlık Bakanlığı'ndan geldi. Bakanlık, Twtter hesabından "Resmî kaynağı olmayan sahte profillere ve paylaşımlarına lütfen itibar etmeyiniz." uyarısında bulundu.



Sağlık Bakanlığı'nın Twitter'dan paylaştığı mesaj şöyle:

T.C. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu ve Kurul Üyeleri adına sahte sosyal medya hesapları açıldığı tespit edilmiştir. Resmî kaynağı olmayan sahte profillere ve paylaşımlarına lütfen itibar etmeyiniz.



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