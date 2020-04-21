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Son dakika: Görüntüler İstanbul'dan! Bebek Sahili'nde yasağa rağmen sabah sporuna çıktılar

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Giriş Tarihi: 21.04.2020 Güncelleme Tarihi: 21.04.2020
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GÖRÜNTÜLER İSTANBUL'DAN! YASAK DİNLEMEDİLER

Son dakika haberine göre Koronavirüs salgını nedeniyle sahil şeritlerinin yasaklanmasına rağmen 'nde yürüyenler ve spor yapanlar dikkat çekti.

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında sahil şeritlerinde yürüyüş yapmak, balık tutmak ve spor yapmak gibi faaliyetler yasaklanırken vatandaşlara evde kalmaları yönünde çağrılar yapıldı. Ancak yapılan tüm çağrılara rağmen 'ta vatandaşlar sahile inerek yürüyüş yapmayı sürdürdü.

Görüntüler İstanbul'dan! Bebek Sahili'nde yasağa rağmen sabah sporuna çıktılar | Video GÖRÜNTÜLER İSTANBUL'DAN! BEBEK SAHİLİ'NDE YASAĞA RAĞMEN SABAH SPORUNA ÇIKTILAR | VİDEO

MASKE VE ELDİVEN DE YOK
Sosyal mesafe kuralına da uymayan vatandaşların maskesiz ve eldivensiz Bebek Sahilinde yürüyüş yapmaları kameralara yansıdı.

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Görüntüler İstanbul'dan! Yasak dinlemediler GÖRÜNTÜLER İSTANBUL'DAN! YASAK DİNLEMEDİLER
İstanbul’da bazı insanlar koronavirüs yasaklarını dinlemediler, sahilde spor yaptılar İSTANBUL’DA BAZI İNSANLAR KORONAVİRÜS YASAKLARINI DİNLEMEDİLER, SAHİLDE SPOR YAPTILAR

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