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İstanbul’da bazı insanlar koronavirüs yasaklarını dinlemediler, sahilde spor yaptılar

YAŞAM
Giriş Tarihi: 28.03.2020 Güncelleme Tarihi: 28.03.2020
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’da bu sabah saatlerinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Coronavirüs tehdidi nedeniyle alınan tedbirlere ve yapılan uyarılara aldırış etmeyen bir grup vatandaş 'nde spor ve yürüyüş yaptı.

İçişleri Bakanlığınca, 81 il valiliğine gönderilen genelge ile bu hafta sonu başta olmak üzere virüsle mücadele sağlanıncaya kadar hafta sonlarında, il ve ilçelerde vatandaşların sahil bantları, mesire ve ören yerlerinde, piknik alanlarında; piknik yapmak, balık tutmak, spor, yürüyüş gibi faaliyetleri yasaklanmıştı.

SPOR YAPIP YEMEK YEDİLER

Bazı vatandaşların yasağa uymayarak sahillere geldiği spor ve yürüyüş yaptıkları görüldü. 'ne gelen bir arkadaş grubunun "sosyal mesafe kuralını" da dikkate almayarak bankta yemek yemesi dikkat çekti.

SAKINCA GÖRMEDİLER

Sahilde yürüyüş ve spor yapan vatandaşların bazıları yasaktan haberdar olmadıklarını söylerken, bazı vatandaşlarda yasağı bildiklerini ancak yürüyüş yapmakta bir sakınca görmediklerini söyledi.

"YASAĞI SADECE MANGALCILAR İÇİN BİLİYORDUK"

Sahilde bulunan spor aletlerinde spor yapan bir kişi "Yasaktan haberim var spor yapıp gideceğim" diye konuşurken, arkadaşıyla birlikte koşu yapan bir genç ise "Yasağı sadece mangalcılar için diye biliyorduk şimdi güvenlik görevlileri uyardı gidiyoruz" diye konuştu.

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