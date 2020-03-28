İstanbul’da bazı insanlar koronavirüs yasaklarını dinlemediler, sahilde spor yaptılar
İstanbul’da bu sabah saatlerinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Coronavirüs tehdidi nedeniyle alınan tedbirlere ve yapılan uyarılara aldırış etmeyen bir grup vatandaş Avcılar Sahili'nde spor ve yürüyüş yaptı.
İçişleri Bakanlığınca, 81 il valiliğine gönderilen genelge ile bu hafta sonu başta olmak üzere virüsle mücadele sağlanıncaya kadar hafta sonlarında, il ve ilçelerde vatandaşların sahil bantları, mesire ve ören yerlerinde, piknik alanlarında; piknik yapmak, balık tutmak, spor, yürüyüş gibi faaliyetleri yasaklanmıştı.
SPOR YAPIP YEMEK YEDİLER
Bazı vatandaşların yasağa uymayarak sahillere geldiği spor ve yürüyüş yaptıkları görüldü. Avcılar Sahili'ne gelen bir arkadaş grubunun "sosyal mesafe kuralını" da dikkate almayarak bankta yemek yemesi dikkat çekti.
SAKINCA GÖRMEDİLER
Sahilde yürüyüş ve spor yapan vatandaşların bazıları yasaktan haberdar olmadıklarını söylerken, bazı vatandaşlarda yasağı bildiklerini ancak yürüyüş yapmakta bir sakınca görmediklerini söyledi.
"YASAĞI SADECE MANGALCILAR İÇİN BİLİYORDUK"
Sahilde bulunan spor aletlerinde spor yapan bir kişi "Yasaktan haberim var spor yapıp gideceğim" diye konuşurken, arkadaşıyla birlikte koşu yapan bir genç ise "Yasağı sadece mangalcılar için diye biliyorduk şimdi güvenlik görevlileri uyardı gidiyoruz" diye konuştu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- Kayra'nın annesi son durumu anlattı!
- Yurtta dayanışma seferberliği! Kapı kapı dolaşıyorlar...
- Koronavirüsle mücadelede son 24 saat
- Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı
- Yeni salgın baş gösterdi!
- Adil Karaismailoğlu kimdir?
- Kredi kartı olanlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı...
- Evde canı sıkılan adam uçak yaptı! Herkesi şaşırttı...
- İçişleri Bakanlığından flaş corona virüs açıklaması
- Salgınla mücadele milli seferberliğe dönüştü
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kimdir, kaç yaşında? Dr. Fahrettin Koca nereli? İşte Fahrettin Koca'nın biyografisi
- Tarih belli mi? Kahvehaneler, kafeler spor salonu, berberler, düğün salonları ne zaman açılacak?
- Son dakika: MSÜ sınav tarihi ertelendi! 2020 MSÜ sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak?
- 27 Mart benzin ve mazot fiyatları ne kadar, kaç TL? İstanbul, Ankara benzin fiyatları kaç para?
- Son dakika: Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihi! 2020 SSK Bağkur 1000 TL bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
- YKS kaldırılan konular hangileri? 2020 üniversite sınavı konuları nasıl olacak? 12. sınıf müfredat nasıl olacak?
- İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? 27 Mart Cuma BEDAŞ planlı kesinti programı
- Türkiye koronavirüs canlı harita! 27 Mart Sağlık Bakanlığı tablosu: Türkiye'de vaka sayısı kaç? Kaç kişi öldü?
- Yeni ÖSYM sınav takvimi 2020 yayınlandı mı? YKS, KPSS, DGS, EKYS, MSÜ, ALES sınav tarihi ne zaman?
- ÖSYM son dakika: KPSS sınavı ertelendi mi? Lisans, Ön Lisans, ÖABT KPSS sınav tarihi ne zaman?
- Müjdeler peş peşe geldi! Kredi borcu erteleme yapan bankalar hangileri? Kredi kartı borçları ertelendi mi?
- BİM aktüel 27 Mart 2020 kataloğu: BİM'de bu hafta sürpriz ürünler var! İşte BİM aktüel ürünler kataloğu