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Görüntüler İstanbul'dan! Yasak dinlemediler

YAŞAM
Giriş Tarihi: 09.04.2020 Güncelleme Tarihi: 09.04.2020
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GÖRÜNTÜLER İSTANBUL'DAN! YASAK DİNLEMEDİLER

Dünyayı ve 'yi etkisi altına alan corona virüs nedeniyle bir dizi tedbir alındı. Sahil bantlarında yürüyüş yapmak, balık tutmak ve spor yapmak gibi faaliyetler yasaklanırken vatandaşlara evde kalmaları yönünde çağrılar yapıldı. Ancak yapılan tüm çağrılara rağmen 'ta vatandaşlar sahil bandına inerek yürüyüş yapmayı sürdürdü.

Corona virüsle mücadele kapsamında sahil bantlarındaki yasaklara rağmen bazı vatandaşlar yürüyüş ve spor yaptı.

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KİMİ YOLUNU DEĞİŞTİRDİ KİMİ DE TANINMAMAK İÇİN KAPÜŞONUNU TAKTI
Bebek, Arnavutköy ve Sahillerinde vatandaşların maskelerini takarak yürüyüş yapmaları kameralara yansıdı. Kimi vatandaş karşısında kamerayı görünce yolunu değiştirirken kimiyse hiçbir şey olmamış gibi yollarına devam etti.

KAMERAYI GÖRÜNCE BÜYÜK ŞAŞKINLIK YAŞADILAR
Arnavutköy Sahili'nde ise yürüyüş yapan üç arkadaş karşılarında kamera görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Koşmaya başlayan arkadaşlardan biri tanınmamak için kapüşonunu kafasına geçirerek hızlı adımlarla ilerleyerek gözden kayboldu.

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