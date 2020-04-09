Görüntüler İstanbul'dan! Yasak dinlemediler
Dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan corona virüs nedeniyle bir dizi tedbir alındı. Sahil bantlarında yürüyüş yapmak, balık tutmak ve spor yapmak gibi faaliyetler yasaklanırken vatandaşlara evde kalmaları yönünde çağrılar yapıldı. Ancak yapılan tüm çağrılara rağmen Beşiktaş'ta vatandaşlar sahil bandına inerek yürüyüş yapmayı sürdürdü.
Corona virüsle mücadele kapsamında sahil bantlarındaki yasaklara rağmen bazı vatandaşlar yürüyüş ve spor yaptı.
KİMİ YOLUNU DEĞİŞTİRDİ KİMİ DE TANINMAMAK İÇİN KAPÜŞONUNU TAKTI
Bebek, Arnavutköy ve Rumeli Hisarı Sahillerinde vatandaşların maskelerini takarak yürüyüş yapmaları kameralara yansıdı. Kimi vatandaş karşısında kamerayı görünce yolunu değiştirirken kimiyse hiçbir şey olmamış gibi yollarına devam etti.
KAMERAYI GÖRÜNCE BÜYÜK ŞAŞKINLIK YAŞADILAR
Arnavutköy Sahili'nde ise yürüyüş yapan üç arkadaş karşılarında kamera görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Koşmaya başlayan arkadaşlardan biri tanınmamak için kapüşonunu kafasına geçirerek hızlı adımlarla ilerleyerek gözden kayboldu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- Elle seçiyorlar!
- Görüntülendiğini anlayınca maskesini taktı! 'Çilek yemek için çıkardım'
- 9 Nisan EBA TV canlı izle
- Korona olanlar yapmak zorunda! Böyle önlenecek...
- Pazarlarda virüs tedbirlerinde son durum ne?
- KYK borçları silinecek mi?
- Koronavirüsün parmak izi ortaya çıkarıldı!
- Koronayı 7 günde yenen kadın yaşadıklarını anlattı
- Bilim insanlarından korkutan açıklama! Dünyanın sonu...
- Yoğun bakım doktoru virüs hastalarını anlattı!
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- KYK borçları son dakika! Torba yasaya eklendi! KYK öğrenim kredisi borcu silinecek mi, indirim ve erteleme olacak mı?
- EBA TV canlı izle: 9 Nisan İlkokul, ortaokul, lise TRT EBA TV canlı yayın linkleri! 6-10 Nisan ders programı
- Emekli ikramiyesi ne zaman verilecek? 2020 SSK Bağkur emekli bayram ikramiyesi tahsis numarası ödeme tarihleri
- iscisonuc.saglik.gov.tr: Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları sorgulama! İŞKUR temizlik, güvenlik görevlisi alımı
- Bayram harçlığı son dakika gelişmesi! Bakanlıktan Açık Kapı bayram harçlığı başvuru açıklaması
- Devletten her ay 1460 TL nakit para desteği! Kronik hastalara maaş başvurusu nasıl yapılır? Şartlar neler?
- Nisan ayı LGS örnek sorular listesi! MEB 2020 LGS sayısal - sözel örnek soru ve cevap anahtarı! LGS ne zaman?
- 2.336 lira maaş veriliyor! İŞKUR işsizlik maaşı başvuru nasıl yapılır? 2020 İşsizlik maaşı alma şartları nelerdir?
- Borcu olanlar dikkat! Hangi banka hangi fırsatı sunuyor? Kredi borcu erteleme yapan bankalar listesi
- 6 ay ertelemeli kredi başvuru nasıl yapılır? Halkbank, Ziraat, Vakıfbank 10 bin destek kredisi ne zaman verilir?
- 1000 TL sosyal yardım parası e-Devlet başvuru nasıl yapılır? 1000 TL korona nakdi yardım kimlere verilecek?
- Dünya şokta! Koronavirüsten sonra Dang humması nedir? Dang humması belirtileri neler? Bulaşıcı mı?