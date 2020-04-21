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Son dakika: Başkan Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı! İstanbul'da iki mahalle riskli ilan edildi

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Giriş Tarihi: 21.04.2020 Güncelleme Tarihi: 21.04.2020
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BAŞKAN ERDOĞAN İMZALADI! İSTANBUL'DA İKİ MAHALLE RİSKLİ İLAN EDİLDİ

Son dakika haberine göre ve 'te bazı bölgelerin "" olarak ilan edilmesi hakkında kararları, 'de yayımlandı.

Başkan imzasıyla yayımlanan kararlarla, İstanbul'un Bağcılar ilçesi Yenimahalle Mahallesi ile Güngören ilçesi Tozkoparan Mahallesi sınırlarında bulunan bazı alanlar "riskli alan" ilan edildi.

'in Merkez ilçe, Atatürk, Devrim, Gazibey, Hersan ve Müştakbaba mahalleleri sınırlarında yer alan bazı bölgelerin de "" ilan edilmesine karar verildi.

Kararda, "6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun" kapsamında "riskli alan" ilan edilen bölgelerin harita ve krokileri ile sınır ve koordinatları da yer aldı.

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