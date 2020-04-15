İstanbul Avcılar’da coronavirüs tehdidine rağmen insan ve araç trafiği azalmadı
Türkiye’de koronavirüs tehdidine karşı sıkı tedbirler alınırken bazı bölgelerden gelen görüntüler şaşkınlıkla karşılanıyor. İstanbul'da Avcılar sahili ve araç trafiğine kapalı Marmara Caddesi bir türlü boşalmadı.
Uzmanların ve yetkililerin salgının kontrol altında tutulabilmesi amacıyla sürekli yaptıkları "Evde kal" çağrısına rağmen dün akşam saatlerinde Avcılar'ın prestij noktalarından biri olarak kabul edilen Marmara Caddesi gün boyu dolup taşıyor.
BANKLARDA OTURANLAR BİR TÜRLÜ KALKMAK BİLMİYOR
İş yerlerinin büyük bölümünün kapalı olmasına rağmen buradaki süs havuzu ve banklarda oturanlar bir türlü kalkmak bilmiyor. Bunun yanı sıra gezintiye ve işleri için dışarı çıkanlar da eklenince caddedeki kalabalık gün boyu azalmıyor.
POLİS UYARISINA "O ANNEM" YANITI
Avcılar Emniyet Müdürlüğü görevlileri Marmara Caddesi'nin hemen yanındaki PTT Şubesi önünde uzayan işsizlik aylığı kuyruğunda sosyal mesafenin korunması için aralıksız uyarılarda bulunarak kuyruk boyunca adeta 'Devriye görevi' yapıyor. Kuyrukta kızı ile bekleyen bir kadın 'Sosyal mesafe kuralına uyalım' uyarısı yapan polise, "O benim kızım" diye karşılık verince görevli "Olabilir bu kadar yakın durmamanız gerekir" dedi. Kuyruğun hemen yanından araçların geçtiği göz önüne alınarak caddeye bakan tarafına trafik konileri de yerleştirildi.
GÜN BOYU EKSİK OLMUYOR
İstanbul Valiliği'nin geçen ayın sonlarında sahil şeridini spor ve yürüyüşe kapatma kararına rağmen buraya gelenler gün boyu eksik olmuyor. Şerit ile kapatılan Avcılar sahilindeki spor aletlerini kullanan ve birbirlerini cep telefonu ile görüntüleyen 3 kadın, görüntülenince hızla uzaklaştı.
SAHİLDE SPOR VE YÜRÜYÜŞ YAPANLARA 'FOTOĞRAFLI UYARI'
Ekipler yürüyüş başta olmak üzere çeşitli gerekçelerle sahile gelenleri uyarıyor. uzaklaşmalarını istiyor. Bir görevlinin uyarısını yaptıktan sonra izin isteyerek onların fotoğraflarını çektiği, "Bir daha gelirseniz hakkınızda işlem yaparız" dediği görüldü.
İZİN ALINMASI GEREKLİ
Sahile gelen iki kadını da durduran ekipler, buradaki kedilere yem verilebilmesi için Avcılar Veteriner Müdürlüğü'nden veya kaymakamlıktan izin kağıdı alınması gerektiğini söyledi.
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