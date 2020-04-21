Başkan Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına çiftçilerden önemli destek
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na her taraftan destek çığ gibi büyüyor. Son olarak Ayşe Köse isimli bir çiftçi bu dev kampanyada "benim de tuzum bulunsun" diyerek çağrıya kulak verdi ve 2 koçunu bağışladı. Öte yandan Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde 3 çiftçi de çağrıya kulak verdi ve Milli Dayanışma Kampanyası'na 2 koyun ve bir buzağı bağışladı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na her taraftan destek çığ gibi büyüyor.
ÇİTÇİLER "GÖNLÜNÜ" ORTAYA KOYDU
Corona virüse karşı başlatılan savaşta kullanılacak bu bağışlara yenileri eklendi. Bu seferki bağışlar Bayburt ve Tekirdağ'dan geldi.
İKİ KOÇUNU BAĞIŞLADI
Haberi sosyal medya hesabı üzerinden video ile duyuran Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Çiftçimiz Ayşe Köse, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" çağrısına kulak vererek 2 koçunu bağışladı. Bu dayanışma ruhuna verdiği destek için çiftçimize teşekkür ediyorum." ifadelerine yer verdi.
TEKİRDAĞLI ÇİFTÇİLERDEN DE MİLLİ DAYANIŞMA KAMPANYASI'NA DESTEK GELDİ
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde 3 çiftçi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na 2 koyun ve bir buzağı bağışladı.
Mestanlar Mahallesi Muhtarı Yılmaz Yıldız, gazetecilere yaptığı açıklamada, kampanyaya 4 aylık bir buzağı bağışladığını söyledi.
Yıldız, bağışının hayırlı olması temennisinde bulundu.
"KAMPANYAYA SİZ DE KATILIN"
Kampanyaya bir koyun bağışlayan Sabri Çetin ise devlete ve millete katkıda bulunmak istediğini belirterek, "Diğer vatandaşlarımızı da kampanyaya destek vermeye çağırıyoruz." dedi.
DEVLETE TEŞEKKÜR
Bir koyun bağışlayan Ramazan Durmaz ise kampanyayı başlatan Başkan Erdoğan ile Sağlık Bakanlığı ve yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) fedakarca mücadele eden sağlık çalışanlarına teşekkür etti.
Bağış yapılan buzağı ve 2 koyun satılarak kampanyanın hesabına yatırıldı.
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