İngiliz Hava Kuvvetleri uçağı Airbus A400M sağlık ekipmanları için İstanbul’da!
İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetlerine ait Airbus A400M tipi askeri kargo uçağı, korona virüsle mücadele kapsamında tıbbi sağlık ekipmanları almak üzere İstanbul’a geldi. Türkiye'yi yardım gönderme konusuna eleştiren CHP ve yandaş medyasının bu durumu nasıl haber yapacağı ise şimdiden merak konusu oldu.Korona virüs (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında birçok ülkenin sağlık ekipmanları konusundaki taleplerini geri çevirmeyen Türkiye çok sayıda ülkeye maske, eldiven, koruyucu tulum gibi tonlarca tıbbi yardım malzemesi göndermişti.
Bu kapsamda virüsten en çok etkilenen Avrupa ülkelerinden biri olan İngiltere'ye de daha önce Türk Hava Kuvvetlerine ait askeri kargo uçağıyla iki kez tıbbi ekipman desteği sağlanmıştı.
İŞTE İNGİLİZ KRALİYET HAVA KUVVETLERİ
Virüsle mücadelede dayanışma kapsamında bu kez İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetlerine ait Airbus A400M tipi askeri kargo uçağı, sağlık ekipmanlarını almak üzere İstanbul'a geldi. Kargo uçağı tıbbi sağlık malzemelerini almak üzere geldiği İstanbul Havalimanı'nda görüntülendi.
YÜKLEME YAPIP İNGİLTERE'YE DÖNECEK
Uçağın, havalimanında kargo terminallerinin bulunduğu bölgeye yakın bir noktada park pozisyonunda yükleme için beklediği görüldü. Sağlık malzemelerinin yüklenmesinin ardından uçak, İngiltere'ye gitmek için havalanacak.
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