İstanbul Ümraniye'den "pes" dedirten görüntüler! Sıcak havayı gören vatandaşlar caddeye akın etti
Türkiye'de koronavirüsle mücadele etmek için alınan önlemler kapsamında vatandaşlara "evde kal" çağrısı yapılmaya devam ediliyor. Buna rağmen bugün Ümraniye'de güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar sokaklara döküldü.
Koronavirüs salgınını durdurmaya yönelik alınan önlemler çerçevesinde kimi vatandaşlar "evde kal" çağrısına uyarken kimileri ise buna aldırış etmiyor. Ümraniye'de havaların ısınmasıyla birlikte bugün güneşi gören vatandaşlar, bir kısmı trafiğe kapalı olan Alemdağ Caddesi'ne akın etti. Koronavirüse aldırış etmeyen vatandaşların cadde üzerindeki aşırı yoğunluğu dikkat çekti. Bankaların önlerinde uzun kuyruklar oluştu.
Çarşıda tartıcılık yapan engelli bir vatandaş, "İşlerimde artış olmadı şu anda. Sabahtan beri bekliyoruz. İnsanlar güneşten faydalanıyorlar. Havanın düzelmesinden kaynaklanıyor. İnşallah bu korona hastalığını geçiştireceğiz Allah'ın izniyle." dedi.
Caddede torunuyla birlikte ayakkabı satan bir kişi, "Ne yapalım çarşılar bomboş. Cenabı Allah bu insanlara yardım etsin. Millet sıkıldığı için dışarıya çıkıyor. Torunum 9 yaşında ama benim içim almıyor dışarıya çıkıyor." diye konuştu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Eczanelerin çalışma saatleri nasıl?
- Özel bankaların koronavirüs fırsatçılığı!
- Rusya ve Almanya'dan Ukrayna görüşmesi
- MİT şehidimizin kimliğini ifşa etmişlerdi! Hepsine koca bir "ret"
- TELE1'de 'Otobüse 40 kişi birden de biniyorlar' yalanı
- Koronavirüs diplomasisi! Telefonda görüştüler
- Inter bir milyon maske bağışladı
- Teröristlere ait 90 mekanik fünye ele geçirildi
- Gazete dağıtımı için önemli karar!
- Millet liderine güveniyor! İşte son anket sonuçları
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- BİM'den Drone sürprizi! 17 Nisan BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! İşte BİM cuma indirimleri...
- Flaş değişiklik! Eczane çalışma saatleri nasıl? 2020 Eczaneler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?
- Diyanet Ramazan takvimi: Oruç ne zaman tutulur? Ramazan ne zaman, ayın kaçında başlıyor?
- 1.170 TL ne zaman verilecek? Ücretsiz izne çıkarılanlara maaş desteği başvuru şartları neler? Başvuru nasıl yapılır?
- Ziya Selçuk açıkladı: Yazın okul olacak mı? İlkokul, ortaokul, lise okullar ne zaman açılacak? | SON DAKİKA HABERLER
- Düğünler ne zaman başlayacak? İş yerleri, berberler, kahveler, spor salonları ne zaman açılacak?
- Halkbank kredi başvurusu ne zaman sonuçlanır? 6 ay ödemesiz 10.000 TL destek kredisi başvuru nasıl yapılır?
- Son dakika: 23-26 Nisan'da sokağa çıkma yasağı var mı? Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor? Kaç gün olacak?
- 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor? Sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar, kaç TL?
- Türkiye koronavirüs haritası canlı! 16 Nisan Sağlık Bakanlığı corona tablosu: Türkiye'de vaka sayısı kaç? Kaç kişi öldü?
- Altın fiyatları için dikkat çeken açıklama! Bu yıl içerisinde... 16 Nisan gram, çeyrek altın ne kadar oldu?
- Emekliye ek ödeme müjdesi! 361 TL ek ödeme ne zaman? 2020 SSK SGK Bağkur emekli maaşı ne kadar oldu?