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CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminden skandal görüntüler ortaya çıktı!

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Giriş Tarihi: 21.04.2020 Güncelleme Tarihi: 21.04.2020
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SKANDAL GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI! İMAMOĞLU...

’li ’nun döneminde kendisi hakkında, çeşitli dilekçeler vermek suretiyle şikâyetlerde bulunan bir vatandaşı belediye binasına aldırmadığı ortaya çıktı. Skandal olayın görüntüleri ayyuka çıktı. İçişleri Bakanlığının bu konuyla ilgili hakkında soruşturma izni vermesine Danıştay’ın da İmamoğlu’nun itirazını reddetmesine rağmen tarafından aklandığı belirlendi. Karakuş, Ekrem İmamoğlu’nun soruşturmasından kurtaran usulsüz karara imza atan savcı olarak biliniyor.

İstanbul Beylikdüzü'nde yaşayan 'ın Büyükçekmece Cumhuriyet Savcılığı'nda yaptığı şikâyete göre; 8 Kasım 2016'da 16.40 sularında eşi adına kayıtlı olan taşınmazın durumu ile ilgili Beylikdüzü Belediyesi'nin ek hizmet binasına gitti. Amacı eşi adına kayıtlı taşınmaz ile ilgili imar durumunu araştırmak ve bu konuda yapılan askı ilanına bakmaktı.

CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminden skandal görüntüler ortaya çıktı! |Video İMAMOĞLU'NUN BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI DÖNEMİNDEN SKANDAL GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI! |VİDEO

Bizimkent sitesinde bulunan belediye ek binasının kapısında görevli üniformalı güvenlik görevlileri, Akın'ı içeri almak istemedi. Hasan Basri Akın'ın iddiasına göre belediye başkanı görevlilere, 'binaya girmesinin engellenmesi talimatı' vermişti. Olay ile ilgili ortaya çıkan görüntülerde de güvenlik görevlilerinin Hasan Basri Akın'ı içeri almak istememeleri, 'talimat' olduğunu açıkça söylemeleri dikkat çekti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Konuyla ilgili soruşturma başlatırken, dosya usul gereği 'soruşturma izni'talebiyle İçişleri Bakanlığı'na gönderildi. Başkanlığı da olayı inceledi.

İÇİŞLERİ'NDEN SORUŞTURMA İZNİ
Bakanlıkça hazırlanan raporda, Ekrem İmamoğlu hakkında, 'soruşturma izni verilmesine' karar verildiği kaydedildi.

2017 tarihli kararda, İçişleri Bakanlığı Süleyman Soylu'nun imzası yer aldı. Bakanlık kararında Hasan Basri Akın'ın belediye ek binasına sokulmaması eyleminin, TCK'nın 213. Maddesine göre suç olduğu ifade edildi.



İMAMOĞLU'NUN İTİRAZI REDDEDİLDİ
Ekrem İmamoğlu hakkında verilen soruşturma iznine itiraz etti. İtiraz Danıştay 1. Dairesi tarafından reddedildi. Danıştay kararında, 'İlgiliye isnat edilen eylemin hakkında soruşturma yapılmasına gerektirecek nitelikte bulunduğu anlaşıldığından, soruşturma izni verilmesine ilişkin İçişleri Bakanı'nın 23 Ağustos 2017 tarihli kararına Ekrem İmamoğlu tarafından yapılan itirazın reddine…' denildi. 24 Ocak 2018 tarihli karar oybirliğiyle alındı.

AYNI SAVCI AYNI KARAR
İçişleri Bakanlığı'nın soruşturma izni vermesine ve Danıştay'ın bu soruşturma izninin kaldırılmasına ilişkin itirazın reddedilmesine rağmen Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada ilginç bir karar çıktı. Daha önce Ekrem İmamoğlu'nu 'cü 'a verdiği ihaleler sebebiyle hakkında açılan soruşturmadan kurtardığı ortaya çıkan , bu dosyaya da takipsizlik kararı verdi.

Takipsizlik kararında, 'Belediye Başkanı olan şüpheli Ekrem İmamoğlu'nun güvenlik görevlilerine doğrudan doğruya veya dolaylı olarak emir verdiğine dair soyut iddiadan başka kamu davasını açmaya gerektirir delil bulunmadığı' iddia edildi.

"TALİMAT VAR DEDİLER, İÇERİ SOKMAK İSTEMEDİLER"
Takipsizlik kararının İçişleri Bakanlığı soruşturma iznine ve Danıştay kararına rağmen çıkması dikkat çekti. Hasan Basri Akın, "Olay günü belediye binasına alınmak istenmedim, başkan Ekrem İmamoğlu'nun talimatı olduğu söylendi. Büyükçekmece Başsavcılığı'na şikâyetçi oldum. İçişleri Bakanlığı ve Danıştay kararlarına rağmen takipsizlik kararı çıktı. Bu konu hakkında takipsizlik kararı veren savcı ile Ekrem İmamoğlu ve Erkan Karaarslan arasındaki ihale ilişkisini takipsizlikle sonuçlandıran kişi aynı kişiymiş"dedi.

SABAH

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