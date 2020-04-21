Maskeyle gelen tehlikeye dikkat! Kritik uyarı geldi: Yanlışlıkla dokunmanız durumunda dahi çöpe atın
KoronaVirüs salgınında bulaşma riskini önlemek için takılan maskelerin doğru şekilde kullanılması büyük önem taşıyor. Yıpranma, nemlenme ve yırtılma gibi durumlarda değiştirilmesi gereken maskelerin yanlışlıkla dokunma durumunda dahi kirlenmiş kabul edilerek kapalı bir çöp kutusuna atılması gerekiyor.
Korona virüs salgınında bulaş riskini önlemek için takılan maske ve eldivenlerin doğru şekilde kullanılması büyük bir önem taşıyor. Tercih edilen maskelerin yüze tam olarak oturması gerekirken, yıpranma, nemlenme, yırtılma gibi durumlarda da maskenin vakit kaybetmeden değiştirilmesi gerekiyor. Dışarıda kullanılan eldivenler ise yalancı bir güven oluşturabileceği için kullanımında dikkatli davranmak önem arz ediyor.
MASKEYİ EĞER DIŞARIDAYSAK HER YERDE TAKMAYI ÖNERİYORUZ
Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü Hekimi Zehra Yıldız, doğru maske kullanımına ilişkin bilgiler verdi. Yıldız, maske kullanmanın hastalığı çevreye yaymama ve dışarıdan gelecek damlacıkları içeri almama konusunda kişilere yardımcı olduğunu vurguladı. Tüm vatandaşların dışarı çıkmak durumunda kaldığında maske kullanması gerektiğine işaret eden Yıldız, sosyal mesafeyi de mutlaka korumak gerektiğini hatırlatarak, "Mümkün olduğunca dışarı çıkmamamız, çıktığımızda bulunduğumuz ortamda kalabalığa temas etmememiz, el hijyenimizi doğru şekilde sağlamamız ve maskeyi de takmamız gerekiyor. Maskeyi eğer dışarıdaysak her yerde takmayı öneriyoruz. Mecbur kalmadıkça dışarı çıkmamamız gerekiyor ancak dışarı çıkmamız, işe gitmemiz, toplu taşıma kullanmamız, markete gitmemiz gerekiyorsa yine sosyal mesafemizi koruyarak maske de takmamız gerekiyor" şeklinde konuştu.
YANLIŞLIKLA DOKUNMANIZ DURUMUNDA DAHİ ÇÖPE ATIN
Farklı maske çeşitlerinin olduğuna işaret eden Yıldız, sağlık personeli dışındaki vatandaşlar için tıbbi maskenin yeterli olduğunun altını çizdi. Maskenin doğru şekilde kullanılması gerektiğine dikkat çeken Yıldız, "Maskeyi kullanmadan önce elimizi mutlaka doğru şekilde yıkamalı ya da dezenfekte etmeliyiz. 20 saniye süreyle su ve sabun ile yıkıyoruz veya uygun bir el dezenfektanı ile yine 20-30 saniye elimizi dezenfekte ettikten sonra eğer maskemiz lastikliyse lastikli bölümünden kulak kepçemize takıyoruz. Maskeyi çene, ağız ve burnu içe alacak şekilde takıp, üst taraftaki metal şeridi de burnumuzun üzerine oturtup dışarıdan mümkün olduğunca hava girmeyecek şekilde yüzümüze yaslıyoruz. Maske taktıktan sonra da özellikle ön bölümüne kesinlikle dokunmuyoruz. Yanlışlıkla dokunma durumumuz olduğunda dahi maskemizi kirlenmiş kabul ederek kapalı bir çöp kutusuna atıyoruz ve yine hemen elimizi dezenfekte ediyoruz. Yeni maskeyi de bu şekilde takıyoruz" şeklinde konuştu.
MASKEYİ ÇIKARINCA TEKRAR AYNI MASKEYİ TAKMAMAMIZ GEREKİYOR
Yıldız, maskenin yüze tam olarak oturması gerektiğini de vurguladı. Yıldız, belirli durumlarda maskenin değiştirilmesi gerektiğini belirterek, "Maskenin eğer dış yüzeyine temas edersek, yıpranırsa, yırtılırsa, çok nemlenirse, kirli bir yere bir şekilde temas ederse mutlaka değiştirmemiz gerekiyor. Maskeyi taktığımız zaman tekrar çıkartmayıp çenemize, alnımıza, başımıza koymamamız gerekiyor. Maskeyi eğer bir miktar da çıkartırsak onu mutlaka yenisiyle değiştirmemiz gerekiyor. Maskeyi çıkarınca tekrar aynı maskeyi takmamamız gerekiyor" uyarısında bulundu.
ELDİVEN BİR GÜVENCE OLUŞTURACAK KADAR GÜVENLİ DEĞİL
Maske kullanımının çok önemli olduğunu kaydeden Yıldız, maske takmamanın da bir o kadar risk oluşturduğunu söyledi. Doğru eldiven kullanımına da değinen Yıldız, dış ortamda elleri nasıl kullanıyorsak eldiveni de tüm bu hususlara dikkat ederek kullanmak gerektiğini ifade ederek, "O ortamdan çıktığımızda yine eldivenlerimizi çıkarıp ellerimizi su ve sabun ile yıkamalı ya da dezenfekte etmeliyiz. Eldiven bir güvence oluşturacak kadar güvenli değil, hatta yalancı bir güven oluşturacak durumda olabiliyor. Eldiven varken elimizde yine elimizi yüzümüze götürmemeli, yine maskeye dokunmamalı, yine sosyal mesafeyi korumalıyız" dedi.
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