CHP'li Kadıköy Belediyesi Başkanı Şerdil Dara Odabaşı kanunları hiçe sayıyor! 23 Nisan üzerinden provokasyon
Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı uygulanan İstanbul'da, CHP'li Kadıköy Belediyesi Başkanı Şerdil Dara Odabaşı kanunları hiçe saydı. Kaymakamlıktan izin almadan sokaklarda bando çalan Kadıköy Belediyesi görevlilerine 3 bin TL idarî para cezası kesildi. Avukat Şerdil Dara Odabaşı'nın 23 Nisan üzerinden yaptığı provokatif açıklamalar da dikkat çekti.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında 31 ilde sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Kadıköy Belediyesi görevlileri; Kadıköy Kaymakamlığı'ından izin almadan sokaklarda bando çaldığı ve sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği gerekçesiyle cezalandırıldı.
UMUMİ HIFZISSIHHA KANUNU'NU İHLAL EDİLDİ
Kadıköy Belediyesi görevlilerinin Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesini ihlal ettikleri bildirildi. Söz konusu kişilere üst sınırdan para cezası verildi ve 3 bin TL idarî para cezası kesildi.
Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesinde; "Bu Kanunda yazılı olan yasaklara aykırı hareket edenler veya zorunluluklara uymayanlara, fiilleri ayrıca suç oluşturmadığı takdirde, ikiyüzelli Türk Lirasından bin Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir" deniliyor.
ŞERDİL DARA ODABAŞI AVUKAT AMA KANUNLARI HİÇE SAYDI!
Kadıköy Belediye Başkanı avukat Şerdil Dara Odabaşı, Kadıköy Kaymakamlığı'ndan izin almadıklarını görmezden geldi.
Odabaşı, "Kadıköy Kaymakamlığı'nın aldığı kararla, bugün başlattığımız 23 Nisan etkinliklerini iptal etmek zorunda kaldığımızı duyuruyor, bu anlayışı ve kararı kamuoyunun takdirine bıraktığımızı, ilan ediyoruz. Ulusal egemenliğimizi kutlamamıza kimse engel olamayacak" iddiasında bulundu. Odabaşı'nın, provokatif açıklamada bulunması dikkat çekti.
23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI ÜZERİNDEN PROVOKASYON
Kadıköy ilçesinin İstanbul'un yaşlı nüfus sayısı en fazla ilçesi olduğu biliniyor. Kadıköy Belediyesi'nin yaşlılara ekmek, su ve sıcak yemek dağıtmak yerine 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı üzerinden provokasyon yapması eleştiriliyor.
TEDBİRLERİ İHLALDE ISRAR EDENLER KOLLUK KUVVETLERİ MARİFETİYLE KARANTİNA ALTINIYOR
İstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nin 6 Nisan 2020 tarih 21 sayılı kararında; COVIT-19 pozitif veya olası vakalardan izolasyon ve/veya tedavi süresince karantina tedbirlerini ihlal edenlerin, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereği idari para cezası ile cezalandırılması, tedbirleri ihlalde ısrar edenlerin kolluk kuvvetleri marifetiyle karantina altına alınmasına isteniyor.
KENAN KIRAN / SABAH
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