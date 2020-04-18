Bakan Selçuk'tan koronavirüs önlemleriyle yapılan "TRT EBA TV çekimleri" paylaşımı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, TRT EBA TV çekimlerinin sosyal mesafe kurallarına uyularak, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve TRT'den 100 kadar çalışanla devam ettiğini belirtti.
Bakan Selçuk, Twitter'dan, koronavirüs önlemleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uyarak ve maske takarak katıldığı TRT EBA TV çekimlerine ilişkin paylaşımda bulundu.
Çekimlerin bugün de devam ettiğini belirten Selçuk, "İMKB Alpaslan İmam Hatip Ortaokulu ve Bahçelievler Anadolu Lisesi'nde MEB ve TRT'den 100 kadar çalışma arkadaşımızla devam ediyoruz. Çocuklarımız için daha iyisini yapma çabasının hazzı içinde... Sosyal mesafeye dikkat ederek elbet." ifadelerini kullandı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- CHP'li belediye kanunları hiçe sayıyor!
- 26. Dönem POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Başkan Erdoğan’dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı
- Bakan Koca, yapımı süren hastaneleri denetledi!
- Halk Ekmek skandalının arkasında o mu var?
- Provokatif yalanlar! İşte tahliye gerçekleri
- Başkan Erdoğan İstanbul'u havadan denetledi
- Az önce açıkladı! ABD'de korkunç rakam
- İlk kez görüntülendi! İşte gönüllü savaşçılar
- Uçak seferleri ne zaman başlayacak?
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 1.000 TL yardım başvurusu başladı mı? e-Devlet sosyal yardım başvuru şartları nelerdir? Kimler faydalanacak?
- Milyonlarca emekliye müjde! 361 TL ek ödeme zammı var mı? SSK Bağkur güncel emekli maaşı ne kadar?
- Son dakika: Yurt dışı ve iç hat uçuşları ne zaman başlayacak? Uçak seferleri ne zaman açılacak?
- Polis Akademisi son dakika! 26. Dönem POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak? Polis alımı ne zaman?
- esinav.anadolu.edu.tr: AÖF online sınav ekranı! 2020 AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Buzağı destek ödemeleri yattı mı? 2019 1. dönem buzağı desteklemeleri ne zaman verilecek?
- İhtiyaç sahibi 2.3 milyon haneye müjde! 1.000 TL yardım ödemesi tarihi ne zaman? Sosyal destek kimlere verilecek?
- Yeşilçam efsanesi Çöpçüler Kralı filmindeki Hacer'in küçük kardeşi son haliyle şaşırttı
- Kıyamet kopacak! Kuruluş Osman 18. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Balgay-Osman ittifakı dengeleri değiştirecek
- Halkbank destek kredisi başvuru nasıl yapılır? 6 ay geri ödemesiz 10.000 TL kredi sonuçları ne zaman açıklanır?
- Gram, çeyrek altın yükselecek mi? Uzmanlardan yıl sonu tahmini! 18 Nisan altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
- Son dakika: Şehir dışına çıkma yasağı ne zaman bitecek? Şehirler arası yolculuk ne zaman başlayacak?