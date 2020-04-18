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Bakan Selçuk'tan koronavirüs önlemleriyle yapılan "TRT EBA TV çekimleri" paylaşımı

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Giriş Tarihi: 18.04.2020 Güncelleme Tarihi: 18.04.2020
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BAKAN SELÇUK'TAN TRT EBA TV ÇEKİMLERİ PAYLAŞIMI

Bakanı Ziya Selçuk, EBA TV çekimlerinin sosyal mesafe kurallarına uyularak, Milli Eğitim Bakanlığı () ve TRT'den 100 kadar çalışanla devam ettiğini belirtti.

, Twitter'dan, koronavirüs önlemleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uyarak ve maske takarak katıldığı EBA TV çekimlerine ilişkin paylaşımda bulundu.

Çekimlerin bugün de devam ettiğini belirten Selçuk, "İMKB Alpaslan İmam Hatip Ortaokulu ve Bahçelievler Anadolu Lisesi'nde MEB ve TRT'den 100 kadar çalışma arkadaşımızla devam ediyoruz. Çocuklarımız için daha iyisini yapma çabasının hazzı içinde... Sosyal mesafeye dikkat ederek elbet." ifadelerini kullandı.

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