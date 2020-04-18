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Son dakika: ABD'de koronavirüs nedeniyle 24 saatte 3800 ölüm!

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Giriş Tarihi: 18.04.2020 Güncelleme Tarihi: 18.04.2020
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AZ ÖNCE AÇIKLADI! ABD'DE KORKUNÇ RAKAM

Son dakika: 'de yeni tip (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 3 bin 800 artarak 37 bin 86'a yükseldi.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesindeki bilgiye göre, dünya genelinde aktif enfekte vaka sayısı 1 milyon 527 bin 64'e ulaştı. 'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 3 bin 800 artarak 37 bin 86'a yükseldi.

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YAŞLI BAKIM EVİNDE…

ABD'de yaşlı bakım evlerinde kalan en az 6 bin 900 kişinin yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) dolayı yaşamını yitirdiği ortaya çıktı. (NYT) gazetesi, Kovid-19 salgınının "merkez üssü" konumundaki ABD'de, yaşlı bakım evlerinde virüse yakalanıp hayatını kaybedenlerin sayısına ilişkin çarpıcı rakamlar olduğunu yazdı.

İNANILMAZ RAKAM

Gazetenin haberine göre, yaşlı bakım evlerinde koronavirüsten dolayı en az 6 bin 900 kişi hayatını kaybetti. Bu sayı, ABD'deki virüs ölümlerinin yaklaşık beşte birine tekabül ediyor.

TRUMP'IN "ÖLÜM" BEKLENTİSİ

ABD Başkanı ise, ülkedeki yeni tip (Kovid-19) salgınının artışının bittiğine inandığını ve virüs nedeniyle can kayıpları konusundaki beklentilerinin 60 ila 65 bine düştüğünü açıklamıştı.

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