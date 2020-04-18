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İBB'nin yolda bıraktığı sağlık çalışanının yardımına AK Partili belediye yetişti

YAŞAM
Giriş Tarihi: 18.04.2020 Güncelleme Tarihi: 18.04.2020
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İBB'DE SKANDAL! SAĞLIKÇIYA BU YAPILIR MI?

’nin koronavirüse karşı verdiği kararlı mücadelede en ön safta savaşan sağlık çalışanları, ’nin sefer sayılarını azaltması ve otobüslerini garaja çekmesiyle zor durumda kalıyor. 'nde görevli sağlık çalışanı , mesai bitiminde evine dönemedi. İBB'den karşılık bulamayan personelin imdadına belediye yetişti.

'li , koronavirüsle mücadele sürecinde daha sağlıklı bir ulaşım hizmeti verip vatandaşa ve sağlık personellerine yardımcı olmak yerine toplu taşıma araçlarını garajlara çekerek İstanbulluya eziyet etti.

İBB'nin yolda bıraktığı sağlık çalışanının yardımına AK Partili belediye yetişti İBB'NİN YOLDA BIRAKTIĞI SAĞLIK ÇALIŞANININ YARDIMINA AK PARTİLİ BELEDİYE YETİŞTİ

TALEBİNİ GERİ ÇEVİRDİLER!

CHP'li , 'nde çalışan isimli sağlık personelinin 153'ü arayarak bildirdiği ulaşım talebini reddetti. "Ben nasıl eve gideceğim" diyen sağlık personelinin sorusu İBB tarafından yanıtsız bırakıldı. Yardım kapısı suratına kapanan Mahmut Yılmaz, çareyi Belediyesi'ni aramakta buldu.

AK PARTİLİ BELEDİYE YARDIMINA YETİŞTİ

Yılmaz, İBB'nin kendisini yarı yolda bırakması sonrası Zeytinburnu Belediyesi'ni aradı. Belediye, hemen zabıta aracı göndererek Yılmaz'ın ulaşım talebini karşıladı. Yılmaz, kendisiyle ilgilenenlere teşekkürlerini sundu.

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