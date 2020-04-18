İBB'nin yolda bıraktığı sağlık çalışanının yardımına AK Partili belediye yetişti

Türkiye’nin koronavirüse karşı verdiği kararlı mücadelede en ön safta savaşan sağlık çalışanları, İBB’nin sefer sayılarını azaltması ve otobüslerini garaja çekmesiyle zor durumda kalıyor. Çapa Tıp Fakültesi'nde görevli sağlık çalışanı Mahmut Yılmaz, mesai bitiminde evine dönemedi. İBB'den karşılık bulamayan personelin imdadına AK Partili belediye yetişti.

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi, koronavirüsle mücadele sürecinde daha sağlıklı bir ulaşım hizmeti verip vatandaşa ve sağlık personellerine yardımcı olmak yerine toplu taşıma araçlarını garajlara çekerek İstanbulluya eziyet etti.

TALEBİNİ GERİ ÇEVİRDİLER!

CHP'li İBB, Çapa Tıp Fakültesi'nde çalışan Mahmut Yılmaz isimli sağlık personelinin 153'ü arayarak bildirdiği ulaşım talebini reddetti. "Ben nasıl eve gideceğim" diyen sağlık personelinin sorusu İBB tarafından yanıtsız bırakıldı. Yardım kapısı suratına kapanan Mahmut Yılmaz, çareyi Zeytinburnu Belediyesi'ni aramakta buldu.

AK PARTİLİ BELEDİYE YARDIMINA YETİŞTİ

Yılmaz, İBB'nin kendisini yarı yolda bırakması sonrası Zeytinburnu Belediyesi'ni aradı. Belediye, hemen zabıta aracı göndererek Yılmaz'ın ulaşım talebini karşıladı. Yılmaz, kendisiyle ilgilenenlere teşekkürlerini sundu.