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Son dakika: TSK'dan Kandil’e büyük operasyon

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Giriş Tarihi: 17.04.2020 Güncelleme Tarihi: 17.04.2020
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SON DAKİKA: TSK'DAN KANDİL’E BÜYÜK OPERASYON

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan son dakika açıklamasında, " kuzeyi bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 18 'lı terörist düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek." denildi.

SON DAKİKA HABERİ: Türk Silahlı Kuvvetleri () Kuzey 'ta çok büyük bir harekata imzasını attı. 'nın yapılanmasına yönelik düzenlenen başarılı operasyonda çok sayıda PKK'lı öldürüldü.

Son dakika: TSK'dan Kandil’de PKK'ya büyük operasyon 18 terörist öldürüldü |Video TSK'DAN KANDİL'DE PKK'YA BÜYÜK OPERASYON 18 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ |VİDEO

18 PKK'LI ÖLDÜRÜLDÜ

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan son dakika açıklamasında, "Irak kuzeyi Kandil bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 18 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek." denildi.

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