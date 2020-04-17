Son dakika: TSK'dan Kandil’de PKK'ya büyük operasyon 18 terörist öldürüldü |Video

Son dakika haberi; Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan son dakika açıklamasında, "Irak kuzeyi Kandil bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 18 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek." denildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Kuzey Irak'ta çok büyük bir harekâta imzasını attı. PKK'nın Kandil yapılanmasına yönelik düzenlenen başarılı operasyonda çok sayıda PKK'lı öldürüldü.Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan son dakika açıklamasında,denildi.Detaylar geliyor...