Son dakika: MSB, Barbaros fırkateyninin İHA tarafından alınan görüntüsünü paylaştı
Doğu Akdeniz'de Barbaros Hayrettin Paşa araştırma gemisi ve ona refakat eden Barbaros fırkateyni, İnsansız Hava Aracı (İHA) ile takip ediliyor. Bu kapsamda Milli Savunma Bakanlığı, Barbaros fırkateynimizin İHA tarafından alınan görüntüsünü paylaştı.Doğu Akdeniz'de Barbaros Hayrettin Paşa araştırma gemisi ve ona refakat eden Barbaros fırkateyni, İnsansız Hava Aracı (İHA) ile takip ediliyor.
Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Siyah küçük kare Doğu Akdeniz'de Barbaros Hayrettin Paşa araştırma gemisi ve ona refakat eden Barbaros fırkateynimizin İHA tarafından alınan görüntüsü... Siyah küçük kare Deniz Kuvvetlerimiz, denizlerdeki gözümüz İHA'lar ile Mavi Vatanımızı sürekli gözetleyerek hak ve menfaatlerimizi kararlılıkla koruyor" denildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- TSK'dan Kandil’de başarılı harekat
- Vaka sayılarının düşüş hızı nasıl yorumlanmalı? Ne kadar daha evde kalacağız?
- RTÜK'ten FOX TV'ye ceza!
- A Haber filyasyon merkezini görüntüledi
- İsmail Saymaz'ın yalanına videolu tepki!
- İçişleri Bakanlığı: 41 yerde karantina kaldırıldı
- Maske almak isteyen başörtülü kadına hakaret!
- HSK’dan İnfaz Kanunu için flaş karar!
- PKK'ya Hakurk'da bir darbe daha!
- Geri sayım başladı! Başkan Erdoğan duyurmuştu
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Milyonlarca kişiye nefes aldıracak ekonomik destek paketi komisyonda! İşte teklifin detayları
- Şehirler arası yasak ne zaman kalkıyor? Şehirler arası otobüs seferleri var mı? Giriş çıkış yasaklanan şehirler...
- Ortalık fena karışacak! Kuruluş Osman 18. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Osman Bey'den dikkat çeken hamle...
- Ziraat Bankası 10.000 TL 36 ay vadeli kredi başvuru sonuçları sorgulama! Ziraat Bankası destek kredisi başvuru nasıl yapılır?
- Halkbank 6 ay geri ödemesiz kredi başvuru sonuçları sorgulama! Halkbank destek kredisi ne zaman yatar?
- Devletten 1.000 TL nakdi yardım! e-Devlet 1.000 TL yardım başvurusu başladı mı? Sosyal yardım parası sorgulama!
- 3 ay 1.170 TL maaş devletten! Ücretsiz izne çıkarılanlara maaş desteği şartları neler? Ücretsiz izin başvuru zorunlu mu?
- Koronavirüs haritası canlı! Türkiye il ve ilçelere göre vaka ve ölüm sayısı kaç? 15 Nisan Sağlık Bakanlığı corona tablosu
- TRT EBA TV canlı yayın izle: 15 Nisan İlkokul, Ortaokul, Lise ders programı ve canlı yayın linkleri
- Evde bakım maaşı yatan iller güncel liste: 15 Nisan evde bakım maaşı hangi illere yattı?
- ŞOK 15 Nisan 2020 aktüel kataloğu: Bu hafta ŞOK'ta neler olacak? İşte ŞOK aktüel ürünler kataloğu
- ŞOK'tan Ramazan ayı sürprizi! 15 Nisan 2020 ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte, güncel liste...