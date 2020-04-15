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Son dakika: MSB, Barbaros fırkateyninin İHA tarafından alınan görüntüsünü paylaştı

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Giriş Tarihi: 15.04.2020 Güncelleme Tarihi: 15.04.2020
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MSB 'BARBAROS'UN GÖRÜNTÜSÜNÜ PAYLAŞTI

'de araştırma gemisi ve ona refakat eden Barbaros fırkateyni, (İHA) ile takip ediliyor. Bu kapsamda , Barbaros fırkateynimizin İHA tarafından alınan görüntüsünü paylaştı.

'de araştırma gemisi ve ona refakat eden Barbaros fırkateyni, (İHA) ile takip ediliyor.



'nın () sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Siyah küçük kare Doğu Akdeniz'de Barbaros Hayrettin Paşa araştırma gemisi ve ona refakat eden Barbaros fırkateynimizin İHA tarafından alınan görüntüsü... Siyah küçük kare Deniz Kuvvetlerimiz, denizlerdeki gözümüz İHA'lar ile Mavi Vatanımızı sürekli gözetleyerek hak ve menfaatlerimizi kararlılıkla koruyor" denildi.








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