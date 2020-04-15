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Son dakika: MSB açıkladı! PKK'ya Hakurk'da bir darbe daha!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.04.2020
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PKK'YA HAKURK'DA BİR DARBE DAHA!

'ndan yapılan açıklamaya göre; ’ta devam eden arama-tarama faaliyetlerinde terör örgütü ’ya ait sığınak ve mağaralarda; 3 kutu 12.7 mm uçaksavar, ve 3 adet mühimmatı, malzemeleri, çok sayıda örgütsel doküman ve yaşam malzemeleri ele geçirilerek imha edildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri, havada, karada ve denizde terör örgütlerine geçit vermiyor. Operasyonların titizlikle yürütüldüğü bölgelerde her yer didik didik ediliyor.

PKK'YA BİR DARBE DAHA

Bu bağlamda 'ndan (MSB) yapılan açıklamaya göre; 'ta devam eden arama-tarama faaliyetlerinde terör örgütü 'ya ait sığınak ve mağaralarda; 3 kutu 12.7 mm uçaksavar, ve 3 adet mühimmatı, malzemeleri, çok sayıda örgütsel doküman ve yaşam malzemeleri ele geçirilerek imha edildi.








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