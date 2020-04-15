Son dakika: MSB açıkladı! PKK'ya Hakurk'da bir darbe daha!
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Hakurk’ta devam eden arama-tarama faaliyetlerinde terör örgütü PKK’ya ait sığınak ve mağaralarda; 3 kutu 12.7 mm uçaksavar, ve 3 adet RPG-7 mühimmatı, EYP malzemeleri, çok sayıda örgütsel doküman ve yaşam malzemeleri ele geçirilerek imha edildi.Türk Silahlı Kuvvetleri, havada, karada ve denizde terör örgütlerine geçit vermiyor. Operasyonların titizlikle yürütüldüğü bölgelerde her yer didik didik ediliyor.
PKK'YA BİR DARBE DAHA
Bu bağlamda Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamaya göre; Hakurk'ta devam eden arama-tarama faaliyetlerinde terör örgütü PKK'ya ait sığınak ve mağaralarda; 3 kutu 12.7 mm uçaksavar, ve 3 adet RPG-7 mühimmatı, EYP malzemeleri, çok sayıda örgütsel doküman ve yaşam malzemeleri ele geçirilerek imha edildi.
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