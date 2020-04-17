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Son dakika: İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan kritik "sokağa çıkma yasağı" açıklaması

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.04.2020 Güncelleme Tarihi: 17.04.2020
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İSTANBUL VALİSİ'NDEN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI AÇIKLAMASI

Son dakika haberi... Valisi , hakkında kritik açıklamalarda bulundu. Yerlikaya "Cumhurbaşkanlığı'nın 926 bin paketi evlere teslim edildi" dedi. Vali Yerlikaya ayrıca, "Marketler bu akşam 21.00'e kadar açık. Fırınlar hafta sonu açık. Ne olursunuz saat 21.00'e bırakmayın" şeklinde konuştu. Öte yandan Yerlikaya bugün başlanan yeni uygulamayla İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, çeşitli meslek odaları, HAVAŞ çalışanları, Emlak Konut şantiyelerinde çalışan işçiler ile Bayrampaşa ve Kadıköy gıda hallerine toplam 1 milyon 110 bin maskenin teslim edileceğini bildirdi.

48 saatlik bu gece yarısı 00:00'da başlıyor. Valisi alınan tedbirleri ve yapılan yardımları açıkladı. Yerlikaya "Cumhurbaşkanlığı'nın 926 bin paketi evlere teslim edildi" dedi. Vali Yerlikaya ayrıca, "Marketler bu akşam 21.00'e kadar açık. Fırınlar hafta sonu açık. Ne olursunuz saat 21.00'e bırakmayın" şeklinde konuştu.

Son dakika: İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan sokağa çıkma yasağı açıklaması |Video SON DAKİKA: İSTANBUL VALİSİ ALİ YERLİKAYA'DAN "SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI" AÇIKLAMASI |VİDEO

Ali Yerlikaya'nın mesajları şöyle;

KRİTİK MASKE AÇIKLAMASI: "BUGÜN YENİ BİR UYGULAMAYA BAŞLIYORUZ

İnsanlığın dönüm noktalarından birisine şahitlik ediyoruz. Hep birlikte sabırla bu sürece uyum sağlamak için çalışıyoruz. İstanbul'da 16,5 milyon nüfusa sahibiz. Salgınla mücadelede en önemli hususlardan biri maske kullanmak. Tüm vatandaşlarımıza maskeleri ücretsiz veriyoruz. Bugün yeni bir uygulamaya başlıyoruz. İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, çeşitli meslek odaları, HAVAŞ çalışanları, Emlak Konut şantiyelerinde çalışan işçiler ile Bayrampaşa ve Kadıköy gıda hallerine toplam 1 milyon 110 bin maske teslim edilecek. Bu dağıtımların kapsamı genişleyecek ve düzenli olarak yapılacak. PTT 500 bin maskeyi evlere teslim etti. 17 lisede maske üretimi başladı. 500 bin maske üretilecek.





"CUMHURBAŞKANLIĞI'NIN 926 BİN PAKETİ EVLERE TESLİM EDİLDİ"

Cumhurbaşkanlığımızın kolonya ve maske paketlerini 65 yaş ve üstü büyüklerimize ulaştırmaya devam ediyoruz. Bugüne kadar 926 bin paketi teslim ettik.

"SAĞLIK ÇALIŞANLARIMIZA ÜM DESTEĞİ VERECEĞİZ"

Sağlık çalışanlarımızın konaklaması için otel, sosyal tesis ve yurtlarda 5720 odayı onların hizmetine sunduk.

Tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ederek, şükranlarımızı sunarak tüm desteği vereceğiz. Vefa Grubu, 310 bin kişinin ihtiyaçlarını karşıladı.

"MARKETLER BUGÜN 21'E KADAR AÇIK"

Marketler bu akşam 21.00'e kadar açık. Fırınlar hafta sonu açık. Ne olursunuz saat 21.00'e bırakmayın.

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