Son dakika: İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan kritik "sokağa çıkma yasağı" açıklaması
Son dakika haberi... İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sokağa çıkma yasağı hakkında kritik açıklamalarda bulundu. Yerlikaya "Cumhurbaşkanlığı'nın 926 bin paketi evlere teslim edildi" dedi. Vali Yerlikaya ayrıca, "Marketler bu akşam 21.00'e kadar açık. Fırınlar hafta sonu açık. Ne olursunuz saat 21.00'e bırakmayın" şeklinde konuştu. Öte yandan İstanbul Valisi Yerlikaya bugün başlanan yeni uygulamayla İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, çeşitli meslek odaları, HAVAŞ çalışanları, Emlak Konut şantiyelerinde çalışan işçiler ile Bayrampaşa ve Kadıköy gıda hallerine toplam 1 milyon 110 bin maskenin teslim edileceğini bildirdi.
48 saatlik sokağa çıkma yasağı bu gece yarısı 00:00'da başlıyor. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya alınan tedbirleri ve yapılan yardımları açıkladı. Yerlikaya "Cumhurbaşkanlığı'nın 926 bin paketi evlere teslim edildi" dedi. Vali Yerlikaya ayrıca, "Marketler bu akşam 21.00'e kadar açık. Fırınlar hafta sonu açık. Ne olursunuz saat 21.00'e bırakmayın" şeklinde konuştu.
Ali Yerlikaya'nın mesajları şöyle;
KRİTİK MASKE AÇIKLAMASI: "BUGÜN YENİ BİR UYGULAMAYA BAŞLIYORUZ
İnsanlığın dönüm noktalarından birisine şahitlik ediyoruz. Hep birlikte sabırla bu sürece uyum sağlamak için çalışıyoruz. İstanbul'da 16,5 milyon nüfusa sahibiz. Salgınla mücadelede en önemli hususlardan biri maske kullanmak. Tüm vatandaşlarımıza maskeleri ücretsiz veriyoruz. Bugün yeni bir uygulamaya başlıyoruz. İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, çeşitli meslek odaları, HAVAŞ çalışanları, Emlak Konut şantiyelerinde çalışan işçiler ile Bayrampaşa ve Kadıköy gıda hallerine toplam 1 milyon 110 bin maske teslim edilecek. Bu dağıtımların kapsamı genişleyecek ve düzenli olarak yapılacak. PTT 500 bin maskeyi evlere teslim etti. 17 lisede maske üretimi başladı. 500 bin maske üretilecek.
"CUMHURBAŞKANLIĞI'NIN 926 BİN PAKETİ EVLERE TESLİM EDİLDİ"
Cumhurbaşkanlığımızın kolonya ve maske paketlerini 65 yaş ve üstü büyüklerimize ulaştırmaya devam ediyoruz. Bugüne kadar 926 bin paketi teslim ettik.
"SAĞLIK ÇALIŞANLARIMIZA ÜM DESTEĞİ VERECEĞİZ"
Sağlık çalışanlarımızın konaklaması için otel, sosyal tesis ve yurtlarda 5720 odayı onların hizmetine sunduk.
Tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ederek, şükranlarımızı sunarak tüm desteği vereceğiz. Vefa Grubu, 310 bin kişinin ihtiyaçlarını karşıladı.
"MARKETLER BUGÜN 21'E KADAR AÇIK"
Marketler bu akşam 21.00'e kadar açık. Fırınlar hafta sonu açık. Ne olursunuz saat 21.00'e bırakmayın.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Geri sayım başladı! Havadan böyle görüntülendi
- TİKA'dan Kosova'ya yardım eli
- Rusya-Libya ve Wagner üçgeninde dikkat çeken detay
- Başkan Erdoğan'dan, Turgut Özal mesajı!
- Telefonla koronavirüs teşhisi!
- Ticaret Bakanı Pekcan'dan fahiş fiyat artışları ile ilgili flaş açıklama
- Sokağa çıkma yasağı öncesi hücum ettiler
- Akşener'den yeni yalan: Bu katil 9 yıl sonra aramızda olacak
- Son dakika: Başkan Erdoğan Japonya Başbakanı Abe ile görüştü
- Son dakika: TSK'dan Kandil’e büyük operasyon
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Ziraat Bankası 10.000 TL 36 ay vadeli kredi başvuru ekranı! Ziraat Bankası destek kredisi sonuçları sorgulama
- 17 Nisan evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 2020 evde bakım maaşı yatan iller güncel liste
- Fahrettin Koca kimdir, nereli? Dr. Fahrettin Koca kaç yaşında? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın kaç çocuğu var?
- Malatya Kale'de korkutan deprem! 17 Nisan Kandilli son depremler listesi
- Hangi bankalar 6 ay sonra ödemeli kredi veriyor? Özel bankalar 10.000 TL destek kredisi başvuruları başladı mı?
- Johnny Depp sosyal medyayı salladı! Instagram'da rekor kırdı! Johnny Depp kimdir, kaç yaşında?
- Dornaz alfa nedir? Corona virüsü (koronavirüs) ilacı için müjdeli haber! Prof. Dr. Ercüment Ovalı açıkladı!
- Son dakika: Zamlı emekli maaşı ne zaman ödenecek? 2020 SGK SSK Bağkur emekli maaşı tahsis numarası ödeme tarihleri
- Dolarda son dakika gelişmesi! 17 Nisan euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte, güncel döviz kurları
- Askerlikte son durum! Resmi Gazete'de yayımlandı! Askerlik 1 ay uzadı mı? Celp ve terhisler ertelendi mi?
- Cuma mesajları 2020: En şık resimli cuma mesajları burada! İşte hadisli, dualı, duygusal cuma mesajları...
- BİM 17 Nisan 2020 katalog! BİM'e Lava Döküm Tencere damga vuruyor! İşte BİM aktüel ürünler kataloğu...